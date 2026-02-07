La Ligue 1 accende i riflettori sulla Bretagna con il derby tra Stade Brestois e Lorient, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 19:00 allo Stade Francis-Le Blé di Brest. Si tratta della ventunesima giornata del massimo campionato francese, una sfida particolarmente attesa perché vede i padroni di casa, spesso solidi tra le mura amiche, chiamati a confermare il ruolo di favorita contro i "Merlus" alla ricerca di punti pesanti per scalare la classifica.

Le probabili formazioni di Stade Brestois-Lorient

Fra le fila del Brest, mister ripropone il classico 4-2-3-1, affidandosi fra i pali a Grégoire Coudert.

La difesa a quattro è composta da Lala, Chardonnet, Le Guen e Daouda Guindo. A centrocampo operano Magnetti e Chotard, con Del Castillo sulla trequarti pronto a innescare gli attaccanti, supportato da Doumbia e Lascary sugli esterni e dal riferimento offensivo Ludovic Ajorque.

Lorient risponde con il 3-4-3, portiere Mvogo chiamato a guidare la retroguardia insieme a Meite, Talbi e Igor Silva. Sulle fasce ci sono Le Bris e Kouassi, mentre la mediana è affidata a Cadiou e Abergel. Davanti spazio al tridente composto da Makengo, Dieng e Pablo Pagis, alla ricerca di profondità e fantasia per impensierire i bretoni.

Quote e favoriti secondo i bookmaker

William Hill indica i padroni di casa come principali candidati al successo: la vittoria del Brest è quotata a 2.25, mentre per il pareggio e per il blitz esterno del Lorient la quota si attesta a 3.10.

Difficile per i "Merlus" del golfo sfuggire ai pronostici, anche se il calcio francese ci ha spesso abituato a sorprese proprio in partite cariche di tensione regionale.

Statistiche giocatori: fari accesi su Ajorque, Del Castillo e il duo di Lorient

Gran parte delle speranze offensive del Brest passano tra i piedi (e la fisicità) di Ludovic Ajorque.

L’attaccante trentunenne, in questa stagione 2025 di Ligue 1, ha già totalizzato 19 presenze da titolare per un totale di 1654 minuti in campo. Pur avendo trovato la via del gol solo due volte, ha contribuito ben sei volte con assist ai compagni e si rivela fondamentale anche spalle alla porta, con 25 passaggi chiave. La sua presenza in area si misura anche nei duelli: 152 vinti su 286 totali e ben 9 dribbling riusciti su 12 tentativi, mantenendo sempre quell’atteggiamento da ariete d’area che lo caratterizza.

Non si può parlare di pericoli per la retroguardia del Lorient senza menzionare Romain Del Castillo. L’ex Lione e Rennes è uno dei protagonisti più costanti dello Stade Brestois, con 18 presenze, 7 reti e 2 assist finora.

Il dato che balza agli occhi è legato ai rigori: ben 6 trasformazioni dagli undici metri, con la freddezza che si addice a un rigorista d’esperienza. A questo aggiunge 41 passaggi chiave e una mano anche in fase di interdizione (13 intercetti, 40 tackle, una rarità per un attaccante).

Occhi puntati anche sulla crescita di Rémy Labeau Lascary, classe 2003, che in maglia Brest ha saputo ritagliarsi spazi importanti nelle rotazioni: 14 apparizioni di cui 6 da titolare, 571 minuti, 2 gol e un assist, con 9 dribbling riusciti su 18 tentativi e un contributo crescente sia come partner d’attacco che come risorsa dalla panchina.

Sul fronte Lorient, Jean-Victor Makengo rappresenta la pedina di equilibrio e qualità in mezzo.

Alla sua seconda stagione in bianconero-arancio, il centrocampista ha collezionato 17 presenze (11 da titolare) e quasi 900 minuti, trovando la porta in due occasioni e sfornando anche un assist. Il suo apporto nei duelli (52 vinti su 90), nei dribbling riusciti (11 su 19) e nella capacità di recuperare palloni (16 tackle, 5 intercetti) rendono prezioso il suo lavoro nella mediana dei Merlus.

In avanti, Pablo Pagis sta crescendo sotto la guida di mister Lorient: in 17 apparizioni, 12 delle quali dal primo minuto, ha già firmato 6 reti su 26 conclusioni, con 15 passaggi chiave e 9 dribbling riusciti. L’altro terminale offensivo, il senegalese Bamba Dieng, ha lasciato il segno con 3 gol in 8 presenze e una media tiri centrati superiore al 50%, aggiungendo anche un assist per i compagni.