Nato per portare in alto i colori della cittadina di Palazzolo Acreide – piccolo centro montano del siracusano – lo Sport Club Palazzolo vanta un blasone a dir poco invidiabile. Fra il 2008 e il 2018, infatti, ha vissuto per ben cinque volte i fasti della Serie D, e tutt’altro che irrilevanti sono stati anche gli ultimi anni, durante i quali la compagine calcistica gialloverde è riuscita tanto affermarsi fra le veterane dell’Eccellenza Siciliana, quanto e soprattutto a costruire un settore giovanile di assoluto livello.

L’attuale stagione

Non sembrava essere nata sotto una buona stella l’attuale stagione, con l’unica vittoria ottenuta nel girone d’andata che era arrivata sul campo del fanalino di coda Leonfortese e gli innumerevoli pareggi che sembravano essere diventati l’unico modo per smuovere una classifica sempre più preoccupante.

Dopo la sosta dicembrina, però, è arrivata la svolta. La truppa allenata da Giuseppe Matarazzo – presenza costante di questi ultimi anni in casa gialloverde – è infatti riuscita rocambolescamente a battere la ben più quotata Leonzio, si è aggiudicata lo scontro diretto ai danni del Giarre ed ha fermato sull’1-1 sia l’Atletico Catania 1994 Viagrande sia il Calcio Avola 1949, compagini in lotta per un posto nella griglia play-off.

Obiettivo salvezza, parola al Mister

“Abbiamo cambiato tanti giocatori. Il mercato ci ha consegnato una rosa quasi interamente nuova, serviva tempo per amalgamarla”, dichiara Mister Matarazzo. “Ora però stiamo raccogliendo i frutti di tanto duro lavoro, siamo un bel gruppo e possiamo dare del filo da torcere a tutti”.

“Conservo un bel ricordo della vittoria di Leonforte. Con quei tre punti abbiamo abbandonato l’ultimo posto, il nostro morale si è rinvigorito e, soprattutto, abbiamo ricominciato ad avere fiducia sui nostri mezzi”. Parlare di salvezza senza passare per i play-out, del resto, non è più un tabù: “abbiamo cominciato a pensarci già da qualche settimana, e precisamente dalla vittoria con la Leonzio. Noi ci crediamo. La grande prova di Avola – dove ieri abbiamo giocato contro una grande squadra – è servita a darci ulteriori certezze”, afferma. Fra le dirette avversarie per la permanenza nel massimo campionato regionale ci sono tre messinesi – Nebros, S.F. Acquedolcese e Rosmarino – e il Giarre, formazioni tutt’altro che arrendevoli.

“La nostra fortuna è che le affronteremo tutte a Palazzolo. È e sarà una lotta serrata che proseguirà fino all’ultima giornata”, aggiunge.

Linea (giallo)verde

“L’obiettivo della società rimane quello di valorizzare i giovani e il settore giovanile, mantenendo una categoria – l’Eccellenza – che per noi è come la Serie A”, conclude il tecnico giallorosso.

E, non a caso, l’età media della rosa è una delle più basse dell’intera Eccellenza siciliana, ma anche ed orgogliosamente una delle più internazionali. L’attuale capocannoniere è Ayoub Bennis, classe 2004 di origini marocchine con un lungo trascorso nei più svariati campionati europei: è andato a segno già sei volte. Seguono con due reti a testa Xhoni Mustafaraj – che in gialloverde era già stato uno dei protagonisti della scorsa annata insieme a Nicolas Pratdessus – e Stefano Frittitta, fra gli ultimi arrivati ma sin da subito capace di incidere. Menzione d’onore anche per le spettacolari parate di Fallou Dieye, estremo difensore dal fisico imponente.