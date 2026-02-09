Quella che è appena iniziata sarà la settimana che porterà i tifosi di Inter e Juventus al confronto diretto di sabato sera. Un big match, il derby d'Italia, che già fa discutere e parlare di se. Ad esempio l'ex calciatore Massimo Orlando su TMW Radio ha detto la propria opinione sulla gara che si giocherà a San Siro, indicando già un favorito fra le due compagini: "Per me questa Juve non può fermare l'Inter tra una settimana, perché i nerazzurri mi sembrano superiori a tutti. Per la squadra di Spalletti il problema è che la mole di gioco creata li davanti, non è concretizzata.

E si è visto anche contro la Lazio. Con questo portare in avanti sempre Kalulu e Cambiaso la squadra si espone molto ai contropiedi".

Orlando e il pensiero su Yildiz

Orlando ha poi espresso una valutazione articolata su Kenan Yildiz, sottolineando come il giovane talento disponga di un potenziale significativo, pur non potendo essere ancora considerato un fuoriclasse affermato. A suo giudizio, il calciatore ha iniziato a costruire basi importanti per il proprio percorso di crescita, ma indossare una maglia dal peso specifico elevato comporta responsabilità che richiedono personalità e continuità. Orlando ha evidenziato come, a tratti, Yildiz debba riuscire a incidere in modo più determinante, risolvendo alcune situazioni individualmente e affinando ulteriormente il proprio repertorio tecnico, ad esempio nella specialità dei calci piazzati.

Napoli e la prestazione col Genoa: Orlando è entusiasta

Nel commentare la vittoria in rimonta del Napoli sul campo del Genoa, Orlando ha riconosciuto il valore del successo, rimarcando le difficoltà storiche legate a quella trasferta e interpretando il risultato come una chiara dimostrazione di carattere della squadra partenopea. Ha inoltre richiamato l’importanza di elementi di spessore come McTominay, pur mantenendo una visione realistica sugli obiettivi stagionali: secondo l’ex calciatore, alla luce dell’organico attuale e delle numerose assenze per infortunio, il Napoli difficilmente potrà competere fino in fondo per raggiungere l’Inter, che in questa fase appare lanciata con grande continuità.