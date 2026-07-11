Fra la voglia di continuare a fare bene e l’ambizione di riportare una piazza blasonata in palcoscenici importanti, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda categoria ci sarà anche l’F.C. Rosolini, compagine calcistica che – nata solamente lo scorso anno – lo scorso aprile ha stravinto il girone siracusano di Terza categoria.

La nascita del progetto F.C. ROsolini

L’attuale compagine è nata da una scissione. Nell’estate del 2024 il progetto era inizialmente nato con il nome di Accademia Rosolini e con una struttura societaria in parte diversa.

“Chiuso il capitolo Accademia Rosolini, non volevo mollare un progetto che comunque era ben avviato”, afferma il Presidente Rosario Meli, la cui avventura nel mondo del calcio era cominciata proprio con l’Accademia. “Ho quindi fondato l’F.C. Rosolini: all’inizio eravamo solo io in qualità di presidente, mia moglie come segretaria e mio cognato come tesoriere. Sin da subito abbiamo cercato di costruire una bella squadra. Abbiamo ottenuto la disponibilità di Mister Corrado Vaccaro, che da atleta ha avuto un lungo trascorso fra i professionisti e che sin da subito ha creduto nel nostro progetto. Così abbiamo cominciato, e per tutta la stagione abbiamo guidato la classifica”.

Una stagione da incorniciare

E che classifica. Statistiche alla mano, l’F.C. Rosolini ha collezionato quindici vittorie e quattro pareggi. Con sessantotto reti messe a segno e solamente venti subìte, la compagine di Vaccaro ha avuto al tempo stesso il miglior attacco la migliore retroguardia di tutto il raggruppamento siracusano. “Vincendo il campionato abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati”, conferma il patron granata; archiviati i festeggiamenti, l’obiettivo della società da lui capitanata è ora quello di disputare una stagione da matricola terribile. “Abbiamo deciso di confermare una buona parte dei giocatori che già avevamo: un bel gruppo di atleti validissimi tanto sportivamente quanto umanamente. Abbiamo quindi cominciato a tesserare diversi giocatori, anche di categorie superiori, per cercare di fare bene anche in Seconda categoria”.

Obiettivi e valorizzazione dei giovani

“L’obiettivo nel breve termine è il ritorno in Prima categoria”, prosegue il Presidente Meli. “Nel medio e lungo termine, invece, la nostra ambizione è quella di tornare in Eccellenza”. Eccellenza che a Rosolini manca ormai da sei anni. Nella stagione 2019-2020 la compagine granata riuscì addirittura a raggiungere il terzo piazzamento della graduatoria: per tutta la città elorina fu il degno coronamento di otto lunghi anni consecutivi nel massimo campionato regionale, ma anche una grandissima occasione per lanciare tanti giovani talenti, locali e non.

Una politica, quella della linea verde, che anche la nuova compagine ha scelto di perseguire. “Durante lo scorso anno abbiamo fatto esordire fra i grandi diversi under”, afferma ancora il Presidente.

“Si è rivelata una scelta vincente, perché alcuni di loro sono riusciti a conquistare con merito – a diciassette e a diciotto anni – un posto da titolare”.

Il nuovo vicepresidente

Dall’inizio di questa estate, la società granata ha trovato inoltre un nuovo vicepresidente nella persona di Giovanni Modica, che già lo scorso anno aveva ricoperto la carica di direttore sportivo e che da dirigente ha un lungo passato nel Real Avola e nella Virtus Ispica, fra Promozione ed Eccellenza. “Far parte della squadra che rappresenta la propria città è a mio parere un orgoglio”, ha affermato quest’ultimo. “Seguo il Rosolini da quarant’anni, in casa e in trasferta, e mi ritengo attaccatissimo ai nostri colori. Ho accettato di unirmi a questo progetto l’anno scorso, e vincere il campionato di Terza categoria è stato per me come vincere in Serie A: le soddisfazioni e le emozioni sono uguali”.

Un appello ai rosolinesi

“Vorrei che tutta la cittadinanza, tutta l’imprenditoria e tutta la politica di Rosolini si avvicinassero di più al nostro progetto, perché dietro il successo dello scorso anno ci sono stati tanto lavoro e tanti sacrifici, e un loro maggiore supporto sarebbe necessario prezioso”, conclude il Presidente Meli. “Voglio infine invitare tutti tifosi, che già quest’anno ci hanno fatto sentire tutto il loro calore, a sostenerci numerosi anche nella nuova stagione”.