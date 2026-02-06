La Federazione calcistica del Marocco ha diffuso un comunicato ufficiale in cui “smentisce categoricamente” le notizie secondo cui il commissario tecnico della nazionale, Walid Regragui, avrebbe presentato le dimissioni. La notizia arriva dopo la finale della Coppa d’Africa persa ai supplementari contro il Senegal, che aveva alimentato speculazioni sul futuro del tecnico.

Il contesto della smentita

Il tecnico, che aveva guidato il Marocco al quarto posto ai Mondiali del 2022, era finito nel mirino della critica dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Africa, giocata a Rabat tre settimane prima.

Le voci su un possibile “divorzio” erano circolate a pochi mesi dal Mondiale, al quale i Leoni dell’Atlante parteciperanno per la settima volta e per la terza consecutiva.

La posizione ufficiale della Federazione

Nel comunicato, la Federazione ha negato con fermezza le indiscrezioni diffuse da alcuni siti di informazione, ribadendo che Regragui non ha presentato alcuna dimissione. La nota sottolinea che le voci sono infondate e che il tecnico resta in carica.

Dettagli sulla situazione

Fonti indipendenti confermano che la Royal Moroccan Football Federation ha definito le notizie “baseless” e ha ribadito che Regragui non ha rassegnato le dimissioni, smentendo le indiscrezioni diffuse da Foot Mercato dopo la mancata vittoria della Coppa d’Africa 2025.

Altri resoconti indicano che la Federazione ha precisato che non è stata ricevuta alcuna comunicazione formale da parte del tecnico e che la sua posizione è ancora oggetto di valutazione, con un incontro previsto per analizzare la campagna continentale e pianificare la preparazione al Mondiale 2026.