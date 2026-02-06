Il Torino ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con Perr Schuurs, difensore olandese classe 1999. L'esperienza del giocatore in granata si conclude così con sei mesi di anticipo.

Un addio carico di emozione

Il comunicato ufficiale del club esprime un saluto caloroso: “Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro – si legge nella nota – anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi.

La sua storia è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto”.

Il calvario iniziato nell’ottobre 2023

Schuurs non scende in campo dal 21 ottobre 2023, data in cui, durante la partita contro l’Inter allo stadio Olimpico Grande Torino, ha subito un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Da quel momento ha intrapreso un percorso di recupero, senza tuttavia riuscire a tornare ai livelli precedenti.

La rescissione consensuale segna la conclusione di un periodo difficile, ma anche di un legame forte tra il giocatore e la società.

Il percorso in granata

La carriera di Schuurs con il Torino si conclude dopo 43 presenze e due gol.

Il club e il giocatore hanno condiviso la decisione di interrompere il rapporto, sottolineando il valore umano e professionale del difensore. Il comunicato congiunto ribadisce che “Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi”, un messaggio che testimonia l’affetto reciproco nonostante la separazione.