La Nazionale italiana ha concluso la sua preparazione a Coverciano, completando l'ultima sessione di allenamento prima di partire per Sarajevo. Domani sera, gli Azzurri affronteranno la Bosnia nella decisiva finale playoff che vale la qualificazione al Mondiale 2026. Sotto la guida del commissario tecnico Rino Gattuso, la squadra ha lavorato al completo, con una chiara indicazione tattica per l'attacco: la coppia formata da Mateo Retegui e Moise Kean è stata schierata insieme, con Pio Esposito pronto a subentrare in caso di necessità. L'attaccante Gianluca Scamacca, pur presente, ha svolto una sessione di lavoro differenziato con un membro dello staff tecnico.

La rifinitura finale prima della partenza

L'ultimo giorno di lavoro si è svolto presso il centro tecnico di Coverciano. La delegazione azzurra ha lasciato la struttura nel pomeriggio, intorno alle 15:30, per raggiungere l'aeroporto e imbarcarsi su un volo charter diretto a Sarajevo, con partenza prevista per le 16:30. La sessione di rifinitura, che ha concesso ai media l'accesso per i primi quindici minuti, ha mostrato un Gattuso intento a "mischiare le carte" durante una partitella su campo ridotto. Tuttavia, la scelta di vedere Retegui e Kean operare fianco a fianco in avanti è emersa come un segnale tattico preciso. Pio Esposito è stato testato come un'importante alternativa offensiva, mentre la gestione del recupero di Scamacca, con il suo lavoro personalizzato, sottolinea l'attenzione dello staff alla condizione fisica dei singoli.

Le scelte offensive e le strategie di Gattuso

La decisione di affidarsi alla coppia Retegui-Kean in attacco è un'indicazione forte delle intenzioni del commissario tecnico in vista di una partita di così grande importanza. Questa scelta evidenzia la volontà di Gattuso di puntare su due elementi che hanno dimostrato affiatamento e capacità realizzative. La presenza di Esposito come valida alternativa in panchina e il programma di lavoro differenziato per Scamacca riflettono una gestione attenta delle risorse offensive. L'obiettivo è avere a disposizione soluzioni diverse e giocatori in piena forma, pronti a incidere in qualsiasi momento della gara, adattandosi alle dinamiche del match e alle esigenze tattiche.

Il ruolo chiave di Retegui e Kean nel percorso azzurro

Nel corso delle fasi finali delle qualificazioni e dei playoff, Retegui e Kean si sono distinti come figure centrali nell'attacco della Nazionale italiana. Il loro contributo, fatto di gol importanti e di un dinamismo costante, è stato spesso determinante per le sorti degli Azzurri. L'intesa tra i due attaccanti si è rivelata cruciale in diversi momenti chiave del percorso, fornendo alla squadra una spinta offensiva significativa. La scelta di schierarli insieme per questa finale playoff conferma la piena fiducia del tecnico Gattuso nelle loro capacità di fare la differenza e di reggere la pressione in una partita ad altissima tensione, dove ogni singola giocata potrà essere decisiva per la qualificazione al Mondiale 2026.