Roberto De Zerbi è il principale candidato per assumere la guida tecnica del Tottenham, dopo la recente separazione tra il club inglese e Igor Tudor. Il tecnico italiano, reduce dall’esperienza al Marsiglia, è in cima alla lista dei desideri della dirigenza londinese, che ha avviato i primi contatti per un possibile accordo pluriennale. La trattativa appare ben impostata e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, segnando un nuovo capitolo per gli Spurs.

Il Tottenham si trova in una fase particolarmente delicata della stagione, avendo appena concluso il rapporto con Tudor dopo una serie di risultati negativi che hanno compromesso la classifica.

Il club è alla ricerca di una nuova guida tecnica che possa garantire stabilità e avviare un progetto che vada oltre l’attuale stagione, con l’obiettivo di superare le difficoltà incontrate negli ultimi mesi. De Zerbi rappresenta, per la stampa britannica, il profilo ideale per rilanciare le ambizioni e la competitività degli Spurs in Premier League.

Le alternative per la panchina degli Spurs

In caso di mancato accordo con Roberto De Zerbi, il Tottenham mantiene aperte altre opzioni per la successione. Tra queste, Sean Dyche, recentemente esonerato dal Nottingham Forest, è considerato un possibile sostituto grazie alla sua consolidata esperienza nella gestione di squadre impegnate nella lotta per la permanenza in Premier League.

Il suo profilo è ritenuto adatto per gestire una fase delicata. Rimane inoltre vivo, tra i tifosi, il ricordo di Mauricio Pochettino, protagonista di un ciclo positivo sulla panchina degli Spurs, ma i suoi attuali impegni con la nazionale degli Stati Uniti rendono difficile un suo ritorno nell’immediato.

Qualora la dirigenza non riuscisse a individuare in tempi brevi un allenatore per un progetto di medio periodo, il Tottenham potrebbe orientarsi su una soluzione temporanea. Figure storiche legate al club come Ryan Mason, Harry Redknapp e Tim Sherwood si sarebbero dette disponibili a traghettare la squadra, così come il difensore Ben Davies, offrendo una potenziale guida provvisoria.

La difficile parentesi di Igor Tudor al Tottenham

La stagione del Tottenham è stata segnata da numerose difficoltà. Igor Tudor, arrivato a febbraio per sostituire Thomas Frank, ha lasciato la squadra dopo soli sette incontri e 44 giorni. La sua gestione è stata caratterizzata da cinque sconfitte in sette gare, tra cui una pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Nottingham Forest. Il club si trova ora appena un punto sopra la zona retrocessione, con sette partite ancora da disputare, in una battaglia cruciale per la salvezza in Premier League e per preservare il suo status quasi cinquantennale nella massima serie. Il Tottenham ha ringraziato Tudor per il lavoro svolto, riconoscendo anche il recente lutto che ha colpito il tecnico croato e inviando il proprio supporto a lui e alla sua famiglia.

Tra i nomi valutati per la successione, oltre a De Zerbi e Dyche, figurano anche Adi Hütter e Ryan Mason, già due volte allenatore ad interim degli Spurs. La scelta del nuovo tecnico sarà cruciale per il futuro del club, chiamato a difendere la propria permanenza nella massima serie inglese e a rilanciare un progetto sportivo che possa restituire entusiasmo e successi a una tifoseria che attende da tempo.