Il Tottenham ha intensificato i contatti per affidare la guida tecnica a Roberto De Zerbi, individuato come il principale obiettivo per la successione di Igor Tudor. Il tecnico italiano, reduce dalla sua esperienza al Marsiglia, è attualmente il candidato più accreditato per la panchina degli Spurs, e si prospetta che un accordo possa essere raggiunto già nelle prossime ore, con l'attesa di una "fumata bianca" imminente.

La ricerca della nuova guida tecnica e le alternative

Il club londinese è attivamente impegnato nella ricerca di una nuova guida tecnica che possa inaugurare un progetto pluriennale.

La trattativa con De Zerbi è stata impostata con determinazione, ma la dirigenza sta valutando anche opzioni alternative qualora l'accordo non si concretizzasse. Tra queste spicca il nome di Sean Dyche, precedentemente esonerato dal Nottingham Forest lo scorso febbraio. Il suo profilo è considerato particolarmente idoneo per affrontare una fase complessa, grazie alla sua consolidata esperienza nella gestione di squadre impegnate nella lotta per la permanenza in Premier League.

Altre opzioni sul tavolo

Parallelamente alle trattative principali, tra i tifosi del Tottenham persiste un forte desiderio di rivedere Mauricio Pochettino sulla panchina degli Spurs. L'allenatore argentino è stato il protagonista di un ciclo estremamente positivo con il club, ma i suoi attuali impegni con la nazionale degli Stati Uniti rendono il suo ritorno nell'immediato un'opzione difficilmente praticabile.

Qualora la dirigenza non riuscisse a individuare rapidamente un tecnico per un progetto di medio periodo, il club potrebbe orientarsi verso una soluzione temporanea. In questo scenario, diverse figure storicamente legate al Tottenham si sono dichiarate disponibili, tra cui Ryan Mason, Harry Redknapp e Tim Sherwood, oltre all'attuale difensore Ben Davies.

Le ambizioni di De Zerbi e le complessità dell'accordo

Emergono dettagli significativi riguardo le condizioni poste da Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano avrebbe espresso una chiara preferenza per un progetto a lungo termine, rifiutando categoricamente l'ipotesi di un incarico a breve scadenza, ritenuto non in linea con le sue ambizioni professionali.

Nonostante sia stato individuato come obiettivo prioritario dalla dirigenza del Tottenham già da diversi mesi, le attuali negoziazioni suggeriscono che un accordo definitivo si presenti difficile e poco probabile in questa fase. La complessità risiede proprio nella volontà di De Zerbi di legarsi a un piano strategico di più ampio respiro, elemento che rende la trattativa particolarmente delicata.