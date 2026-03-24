L'attaccante francese Antoine Griezmann, trentacinque anni, è pronto a intraprendere una nuova e significativa fase della sua carriera calcistica oltreoceano. L'Orlando City Soccer Club ha ufficializzato l'ingaggio del talentuoso giocatore, che si unirà alla squadra della Florida a partire dal luglio 2026. Questo trasferimento segna la conclusione della sua lunga e fruttuosa esperienza con l'Atletico Madrid, aprendo un capitolo inedito nella prestigiosa Major League Soccer (MLS).

Il club, che milita nella principale lega nordamericana di calcio, ha dettagliato i termini dell'accordo.

Griezmann, riconosciuto come un'autentica stella della nazionale francese e vincitore della Coppa del Mondo nel 2018 con i "Blues", ha sottoscritto un contratto pluriennale. L'intesa lo legherà all'Orlando City fino al termine della stagione 2027-2028, con una clausola che prevede un'opzione di prolungamento per l'annata successiva, la 2028-2029. Questa mossa strategica sottolinea l'ambizione dell'Orlando City SC di rafforzare ulteriormente la propria rosa con un profilo di altissimo livello internazionale.

Un innesto di prestigio per la MLS

L'arrivo di un calciatore del calibro di Antoine Griezmann rappresenta senza dubbio un colpo di mercato di grande risonanza non solo per l'Orlando City, ma per l'intera MLS.

La lega nordamericana conferma così la sua crescente attrattiva per i campioni del calcio mondiale. L'attaccante francese è celebre per la sua straordinaria versatilità in campo, la sua visione di gioco e la sua innata capacità di essere decisivo nei momenti cruciali delle partite. Il suo vasto bagaglio tecnico e tattico, maturato nei più importanti campionati europei e nelle competizioni internazionali di massimo livello, sarà un valore aggiunto inestimabile per la squadra della Florida.

L'Orlando City e la strategia di crescita della MLS

L'Orlando City SC, fondato nel 2013 e parte integrante della MLS dal 2015, ha dimostrato negli anni una chiara visione strategica, investendo costantemente su profili di rilievo per incrementare la competitività del proprio organico.

L'ingaggio di Griezmann si inserisce perfettamente in questa filosofia, evidenziando una tendenza più ampia che vede la lega nordamericana affermarsi come una destinazione sempre più ambita per calciatori di fama globale. Questi atleti sono attratti non solo dalla possibilità di confrontarsi con una realtà calcistica in rapida e costante crescita, ma anche dal desiderio di contribuire attivamente allo sviluppo e alla popolarità del calcio negli Stati Uniti. La presenza di campioni come Griezmann eleva il livello tecnico e mediatico del campionato, stimolando l'interesse di un pubblico sempre più vasto e consolidando la posizione della MLS nel panorama calcistico internazionale.