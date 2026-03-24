Il difensore dell'Italia e dell'Arsenal, Riccardo Calafiori, ha parlato oggi a Coverciano in vista della semifinale dei playoff mondiali. La sfida contro l'Irlanda del Nord, in programma giovedì a Bergamo, è cruciale per la qualificazione al Mondiale. Calafiori ha affrontato il tema della pressione con grande lucidità: "La pressione c'è ed è inutile evitarla, sappiamo quanto sia importante qualificarci per il Mondiale", ha affermato. Pur avendo sperato in un accesso diretto al torneo in America, il suo focus è ora sulla sfida imminente: "Speravo di andare direttamente in America ma ora siamo qui e non vedo l'ora di giocare questa partita", ha dichiarato, trasmettendo determinazione e attesa.

Mentalità e stato di forma

Nel suo intervento, Calafiori ha sottolineato l'importanza di un approccio mentale specifico. La "chiave" per il successo risiede nel vivere il presente, mantenendo un atteggiamento positivo e sapendo godersi ogni momento. La sua filosofia è chiara: "Più che sugli avversari preferisco concentrarmi su noi stessi perché dipende più da noi che dagli altri", evidenziando fiducia nelle capacità del gruppo. Riguardo alla sua condizione fisica, il difensore ha fornito rassicurazioni: "Sto bene, vediamo l'allenamento oggi ma sto bene". Ha ribadito la sua disponibilità e prontezza per la partita decisiva, sottolineando come la sua integrità fisica sia cruciale per la difesa azzurra.

Il percorso di preparazione a Coverciano

Le dichiarazioni di Riccardo Calafiori sono giunte dal centro tecnico di Coverciano, dove la Nazionale italiana sta affinando strategie e condizione atletica. Gli Azzurri si preparano alla sfida che vale l'accesso al Mondiale. L'atmosfera è di grande concentrazione, con tutti gli sforzi focalizzati sull'unico obiettivo: superare l'ostacolo Irlanda del Nord e conquistare la qualificazione.

Il ruolo chiave di Calafiori per gli Azzurri

Riccardo Calafiori si è affermato come elemento insostituibile nella retroguardia della Nazionale azzurra e nel suo club, l'Arsenal. La sua carriera è stata caratterizzata da una crescita costante, che lo ha portato a conquistare un posto da titolare nella formazione italiana già durante l'Europeo 2024.

Questa rapida ascesa testimonia le sue qualità tecniche e tattiche, e una maturità precoce nel gestire le pressioni del calcio ad altolivello. La sua capacità di gestire la pressione e di mantenere una concentrazione impeccabile sul presente lo rende un giocatore di valore inestimabile. In partite cruciali come quella di giovedì, la sua presenza in campo è sinonimo di solidità difensiva e di una mentalità vincente, indispensabili per gli obiettivi prefissati.