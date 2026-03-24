Il difensore della Nazionale italiana e dell'Arsenal, Riccardo Calafiori, ha condiviso le sue sensazioni a pochi giorni dalla cruciale semifinale dei playoff mondiali. L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord a Bergamo, in una sfida che determinerà il percorso degli Azzurri verso la qualificazione. Parlando dal ritiro di Coverciano, Calafiori ha sottolineato l'importanza capitale dell'incontro e la pressione che inevitabilmente accompagna la squadra in questo momento decisivo.

"La pressione c'è ed è inutile evitarla, sappiamo quanto sia importante qualificarci per il Mondiale", ha dichiarato il difensore, mostrando una chiara consapevolezza della posta in gioco.

"Però per quel che si può non ci si pensa, speravo di andare direttamente in America ma ora siamo qui e non vedo l'ora di giocare questa partita". Le sue parole riflettono la determinazione e l'entusiasmo del gruppo azzurro, focalizzato sull'obiettivo.

Calafiori ha poi offerto una prospettiva sulla gestione emotiva di un appuntamento così significativo: "La chiave è vivere il presente, essere positivi, godersi ogni momento che può essere bello. E più che sugli avversari preferisco concentrarmi su noi stessi perché dipende più da noi che dagli altri". Un approccio pragmatico che mira a mantenere alta la concentrazione interna. Rassicurante anche il suo aggiornamento sulle condizioni fisiche: "Sto bene, vediamo l'allenamento oggi ma sto bene", ha ribadito, confermando la sua piena disponibilità.

La preparazione degli Azzurri e lo spirito di squadra

La Nazionale italiana si sta preparando con la massima attenzione e concentrazione per affrontare una sfida che potrebbe segnare il futuro del calcio del paese. L'obiettivo è chiaro e non ammette distrazioni: conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale, un traguardo che manca da troppo tempo e che la squadra è determinata a raggiungere. Riccardo Calafiori, tra i protagonisti emergenti di questa nuova Italia, ha evidenziato come la gestione emotiva sia un fattore cruciale in questi frangenti. La squadra è impegnata a vivere il presente e a mantenere un atteggiamento costantemente positivo, evitando di lasciarsi sopraffare dall'enorme pressione che circonda l'evento.

Il nuovo ruolo tattico e la crescita di Calafiori

Negli ultimi mesi, Riccardo Calafiori ha registrato una crescita significativa, anche grazie all'adozione di un nuovo ruolo tattico sotto la guida del tecnico Gennaro Gattuso. Il difensore ha espresso il suo pieno agio con le nuove responsabilità, sentendosi particolarmente valorizzato all'interno del gruppo azzurro. "In teoria sono un terzino, ma in questo momento mi sto davvero divertendo", ha spiegato, sottolineando come la libertà d'azione, unita alla consapevolezza tattica, gli permetta di esprimere al meglio le sue qualità e di contribuire efficacemente alla squadra.

Calafiori ha inoltre ribadito con fermezza l'imperativo di non mancare la qualificazione al Mondiale: "Non riesco a vedere l'Italia fuori dal Mondiale.

Ha fatto male le ultime due volte che non ci siamo riusciti e faremo di tutto perché non accada di nuovo". Questa dichiarazione evidenzia la profonda motivazione personale e collettiva a riscattare le delusioni passate.