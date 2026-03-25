Il campionato sta entrando nella sua fase finale e come da copione, i top club fuori da competizioni europee e dalla lotta scudetto, stanno già programmando le strategie per farsi trovare pronti in estate e in sede di calciomercato. Di cosa potrebbe accadere alla Juventus e di chi sarà la gestione degli acquisti da fare nei mesi estivi ha parlato ai microfoni di Juventibus il giornalista Luca Momblano.

Juventus, Momblano: 'Comolli non potrà più imporre nulla in sede di calciomercato'

Momblano ha quindi detto: "Chi gestirà il calciomercato della Juventus?

Io credo che Comolli non potrà imporre le sue scelte. Le dovrà condividere, magari le potrà spingere, le potrà motivare, potrà arrivare a qualcosa che lui ritiene ottimale ma non potrà permettersi di imporle. Ecco, l'ho spiegata meglio così".

Il giornalista ha poi proseguito: "Secondo me Ottolini, Chiellini, Spalletti, perché metto anche il toscano nel tavolo della della squadra mercato, non avranno più il solo ruolo di portatori di considerazioni, ma avranno un ruolo più impattante. Ecco perché Spalletti non potrà imporre un bel nulla, Chiellini non potrà imporre un bel nulla, ma nessuno, neanche l'amministrazione Damien Comolli potrà permettersi di imporre qualcosa. Io spero ci sia un bel gioco di squadra".

Juve, la fiducia in Comolli potrebbe essere in calo

Se quanto riferito da Momblano dovesse essere confermato, il peso decisionale di Damien Comolli alla Juventus sarebbe nettamente in calo rispetto alla scorsa stagione. Al dirigente francese, nell'estate 2024/25, vennero consegnate le chiavi del club da John Elkann e fu lo stesso Comolli a scegliere praticamente ogni calciatore in sede di campagna acquisti. Il risultato, a stagione quasi terminato, è stato però tutt'altro che soddisfacente: i due investimenti più importanti, vale a dire Lois Openda e Edon Zhegrova, hanno spostato pochissimo nel percorso della vecchia signora, cosi come Jonathan David e Joao Mario, finito addirittura in prestito al Bologna nella sessione di rafforzamento invernale. Insomma, tutti profili che non hanno aiutato la Juventus a raggiungere i suoi obiettivi e che potrebbero paradossalmente già finire sul mercato il prossimo giugno.