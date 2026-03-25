La fotografia del tifo in trasferta nel calcio italiano restituisce una gerarchia chiara, ma non banale. I dati – riferiti alle presenze medie fuori casa dalla Serie A alla Serie C – considerano esclusivamente le trasferte libere, senza restrizioni o divieti, offrendo quindi un quadro più attendibile della reale capacità di mobilitazione delle tifoserie.

Juventus prima, Genoa tra le big italiane

In cima alla classifica domina la Juventus, che supera quota 2.600 presenze medie, confermando una dimensione nazionale del proprio seguito. Alle spalle, Lazio, Napoli, Inter e Milan restano stabilmente sopra o attorno alle 2.000 unità, seguite dalla Roma: numeri che riflettono bacini d’utenza ampi e una forte tradizione di tifo organizzato anche lontano da casa.

Interessante il secondo blocco, dove club come Genoa, Fiorentina e Palermo mantengono medie elevate, segno di una fidelizzazione solida e costante. Subito dietro, realtà come Como, Pisa e Avellino dimostrano come anche piazze non stabilmente ai vertici della Serie A possano esprimere un seguito significativo, spesso trainato da identità territoriale e appartenenza.

Scendendo di categoria, emerge un dato chiave: la differenza tra le squadre non è solo legata al livello sportivo, ma alla cultura del tifo. In Serie B e C si registrano picchi importanti (Vicenza, Salernitana, Catania, Bari), alternati a realtà con numeri più contenuti ma comunque significativi in rapporto al contesto.

Nel complesso, la classifica evidenzia come il tifo in trasferta resti uno degli indicatori più autentici della passione calcistica italiana: meno influenzato dai risultati immediati e più legato a storia, identità e radicamento sociale.

La classifica delle squadre più seguite in trasferta