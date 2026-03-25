La fotografia del tifo in trasferta nel calcio italiano restituisce una gerarchia chiara, ma non banale. I dati – riferiti alle presenze medie fuori casa dalla Serie A alla Serie C – considerano esclusivamente le trasferte libere, senza restrizioni o divieti, offrendo quindi un quadro più attendibile della reale capacità di mobilitazione delle tifoserie.
Juventus prima, Genoa tra le big italiane
In cima alla classifica domina la Juventus, che supera quota 2.600 presenze medie, confermando una dimensione nazionale del proprio seguito. Alle spalle, Lazio, Napoli, Inter e Milan restano stabilmente sopra o attorno alle 2.000 unità, seguite dalla Roma: numeri che riflettono bacini d’utenza ampi e una forte tradizione di tifo organizzato anche lontano da casa.
Interessante il secondo blocco, dove club come Genoa, Fiorentina e Palermo mantengono medie elevate, segno di una fidelizzazione solida e costante. Subito dietro, realtà come Como, Pisa e Avellino dimostrano come anche piazze non stabilmente ai vertici della Serie A possano esprimere un seguito significativo, spesso trainato da identità territoriale e appartenenza.
Scendendo di categoria, emerge un dato chiave: la differenza tra le squadre non è solo legata al livello sportivo, ma alla cultura del tifo. In Serie B e C si registrano picchi importanti (Vicenza, Salernitana, Catania, Bari), alternati a realtà con numeri più contenuti ma comunque significativi in rapporto al contesto.
Nel complesso, la classifica evidenzia come il tifo in trasferta resti uno degli indicatori più autentici della passione calcistica italiana: meno influenzato dai risultati immediati e più legato a storia, identità e radicamento sociale.
La classifica delle squadre più seguite in trasferta
- Juventus 2635
- Lazio 1990
- Napoli 1980
- Inter 1900
- Milan 1928
- Roma 1804
- Genoa 1527
- Fiorentina 1478
- Palermo 1354
- Como 1307
- Pisa 1156
- Avellino 1107
- Bologna 1061
- Sampdoria 954
- Lecce 936
- Parma 914
- Catanzaro 905
- Cremonese 889
- Salernitana 867
- Torino 836
- Vicenza 785
- Verona 759
- Modena 735
- Union Brescia 691
- Atalanta 681
- Bari 656
- Udinese 500
- Padova 498
- Reggiana 489
- Mantova 480
- Arezzo 480
- Ascoli 468
- Venezia 467
- Pescara 463
- Spezia 431
- Cagliari 401
- Lecco 383
- Cesena 365
- Sambenedettese 362
- Catania 356
- Benevento 345
- Carrarese 335
- Cosenza 334
- Campobasso 313
- Ternana 283
- Perugia 281
- Ravenna 273
- Monza 262
- Frosinone 248
- Potenza 244
- Empoli 228
- Foggia 205
- Juve Stabia 185
- Sassuolo 176
- Cittadella 142
- Casarano 138
- Casertana 134
- Novara 116
- Livorno 114
- Virtus Entella 98
- Altamura 91
- Pro Vercelli 76
- Gubbio 71
- Torres 71
- Audace Cerignola 67
- Siracusa 66
- Vis Pesaro 66
- Südtirol 66
- Giugliano 60
- Crotone 60
- Sorrento 51
- Picerno 48
- Triestina 47
- Pergolettese 46
- Monopoli 46
- Trento 45
- Pro Patria 43
- Carpi 40
- Latina 37
- Rimini 33
- Dolomiti Bellunesi 30
- Trapani 30
- Pineto 28
- Pontedera 26
- Guidonia 27
- Pianese 26
- Giana Erminio 26
- Forlì 24
- Inter U23 17
- AlbinoLeffe 15
- Lumezzane 15
- Bra 13
- Juventus Next Gen 10
- Ospitaletto 7
- Arzignano 4
- Virtus Verona 3
- Renate 0
- Cavese 0
- Alcione 0
- Atalanta U23 0