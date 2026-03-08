Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube di uno dei calciatori che potrebbe muovere il mercato estivo, Sandro Tonali: "Il centrocampista italiano sta facendo al Newcastle davvero una grandissima stagione. Per il club inglese, il mediano è un pezzo pregiato della propria rosa ma in estate le parti capiranno il da farsi in base alle offerte che arriveranno. Chiaramente la valutazione è da calciatore importante, quindi parliamo una cifra che tocca i 90 milioni di euro, troppo per i club italiani fra cui ovviamente c'é anche la Juventus".

Moretto: 'Tonali è un nome che può essere accostato alla Premier League'

Moretto ha poi spiegato: "Nomino i bianconeri perché sono quelli maggiormente interessati a Tonali e più volte in passato ho raccontato dei tentativi fatti dall'ex direttore sportivo della vecchia signora Cristiano Giuntoli di portarlo alla Continassa. Il prezzo però è davvero troppo elevato e questo tipo di cifra taglierebbe di sicuro fuori la società piemontese dai giochi. Queste infatti sono somme da Premier League e non a caso qualche club inglese si sta cominciando a muovere per il centrocampista. Ci sono le due di Manchester fra questi ma anche quelle che compongono la classifica delle prime 5 posizioni. Insomma, dovremo aspettare chi farà per primo la mossa e con quale offerta romperà gli indugi".

Nico Gonzalez e una situazione complessa da risolvere

Restando in tema Juventus, Moretto ha poi parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Nico Gonzalez: "L'argentino è tornato da poco in gruppo ad allenarsi con l'Atletico Madrid e proprio ieri ha deciso la gara con la Real Sociedad, segnando una doppietta che ha regalato la vittoria agli uomini di Simeone. Nonostante questo però non c'é la certezza che il club spagnolo lo riscatti, sia perché il calciatore potrebbe non raggiungere la quota di 21 partite da 45 minuti in Liga, visto che ora è firmo a 13, sia perché in società non sono proprio cosi convinti di una sua permanenza. Ci sarebbe infatti da pagare 32 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus e quindi penso che magari il calciatore giocherà ma non per più di 45 minuti a partita. Poi nessuno vieterà all'Atletico di negoziare nuovamente con la Juventus l'acquisto dell'argentino".