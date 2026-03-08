Quando Jeremie Boga è arrivato alla Juventus negli ultimi giorni del mercato di gennaio, in pochi immaginavano che avrebbe avuto un impatto così immediato. L’operazione, impostata dalla dirigenza guidata da Damien Comolli, sembrava inizialmente una mossa di profondità: un rinforzo utile soprattutto per concedere respiro a Kenan Yildiz, considerato il vero titolare sulla fascia sinistra. E invece, partita dopo partita, l’esterno ivoriano sta cambiando le gerarchie e le percezioni attorno al suo ruolo.

Gol pesanti e impatto immediato

Il segnale più evidente dell’importanza crescente di Boga è arrivato nella sfida contro la Roma.

In una partita che sembrava ormai indirizzata verso una sconfitta per la Juventus, è stato proprio l’ivoriano a riaprire improvvisamente i giochi con una rete pesantissima. Un gol che ha restituito fiducia ai bianconeri e che ha preparato il terreno per il pareggio firmato nel finale da Federico Gatti, autore del definitivo 3-3.

Quella rete non è stata però un episodio isolato. Boga sta dimostrando di poter incidere ogni volta che viene chiamato in causa, offrendo qualità e dinamismo alla manovra offensiva della squadra. La sua capacità di saltare l’uomo e di attaccare gli spazi lo rende un’arma tattica preziosa, soprattutto in quelle partite in cui la Juventus ha bisogno di accelerare il ritmo e trovare soluzioni imprevedibili negli ultimi metri.

Numeri sorprendenti e futuro da decidere

A rendere ancora più impressionante il rendimento di Boga sono i numeri. Finora l’esterno ha giocato appena 118 minuti complessivi, ma è già riuscito a mettere insieme due gol e un assist. Statistiche che raccontano meglio di qualsiasi analisi l’efficacia del suo ingresso nelle rotazioni della Juventus.

Se rapportati al minutaggio, questi dati evidenziano un impatto superiore a quello di diversi compagni di squadra arrivati a Torino con investimenti molto più importanti e che, almeno finora, non sono riusciti a garantire lo stesso livello di incisività.

Proprio per questo motivo, all’interno della dirigenza bianconera potrebbe iniziare a prendere forma una riflessione concreta sul futuro del giocatore.

Boga è infatti arrivato dal Nizza con la formula del prestito, ma la Juventus ha la possibilità di trasformare l’operazione in un acquisto a titolo definitivo versando circa 5 milioni di euro nelle casse del club francese. Una possibilità che a febbraio sembrava remota ma che col tempo potrebbe diventare concreta.