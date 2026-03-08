l grande giorno è arrivato. Questa sera alle 20.45 lo stadio Giuseppe Meazza ospita uno dei derby più attesi degli ultimi anni: Milan – Inter, la sfida che può indirizzare in modo decisivo la corsa allo scudetto. Il derby della Madonnina cade in una giornata simbolica come l’8 marzo, festa della donna, e trova San Siro completamente esaurito: oltre 75 mila spettatori sugli spalti e un incasso destinato a sfiorare i 9 milioni di euro, cifra che rappresenta il record assoluto nella storia della Serie A.

Il contesto di classifica rende questa partita ancora più pesante.

L’Inter arriva al derby da capolista con un vantaggio consistente proprio sul Milan, secondo in classifica. Un successo nerazzurro questa sera significherebbe allungare ulteriormente e mettere di fatto una seria ipoteca sul titolo, mentre per il Milan il derby rappresenta l’occasione per riaprire la corsa e accorciare le distanze dalla vetta quando il campionato entra nella sua fase decisiva.

Derby day is here! ❤️‍🔥



Brought to you by @EnelGroupIT pic.twitter.com/EFKzT3pLwn — AC Milan (@acmilan) March 8, 2026

Il Milan di Massimiliano Allegri si presenta alla stracittadina con il suo assetto ormai consolidato e con una delle poche certezze tattiche della stagione: il sistema con tre difensori e due attaccanti.

Il tecnico rossonero ha davanti un piccolo rompicapo nel reparto offensivo, dove sono quattro i giocatori per due maglie. Leao, Pulisic, Nkunku e Füllkrug rappresentano soluzioni diverse per caratteristiche e interpretazione del ruolo, ma secondo le indicazioni della vigilia la coppia più probabile resta quella formata da Pulisic e Leao, già utilizzata nelle ultime settimane. Il Milan dovrebbe schierarsi con Maignan tra i pali e una difesa composta da Tomori, De Winter e Pavlovic, chiamati a gestire le accelerazioni offensive dell’Inter. Difesa orfana di Gabbia, assenza importante per i rossoneri. In mezzo al campo il peso tecnico sarà affidato alla qualità e all’esperienza di Modric, affiancato da Rabiot e da centrocampisti pronti a garantire dinamismo e inserimenti, mentre sugli esterni sarà fondamentale la spinta per allargare la difesa nerazzurra e creare superiorità sulle corsie.

A sinistra Bartesaghi è in lista tra i convocati , ma dovrebbe partire dalla partita ed essere impiegato in base all'andamento della gara o come esterno oppure nei tre di difesa.

Dall’altra parte l’Inter risponde con il suo classico 3-5-2, sistema che ha dato continuità e solidità alla squadra capolista. In porta ci sarà Sommer, protetto dal trio difensivo formato da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo il motore della squadra resta la coppia Barella – Calhanoglu, con Zielinski pronto a garantire qualità negli inserimenti e sugli esterni la spinta di Luis Henrique e Dimarco. Davanti, complice qualche assenza, il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi alla coppia offensiva composta da Bonny e Pio Esposito, con altre soluzioni offensive pronte a subentrare a gara in corso.

Sicura l'assenza di Lautaro Martinez per infortunio, ma anche Thuram è in forte dubbio.

Una 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞 da vivere.

Una 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞 che ci rende davvero vicini 🖤💙 pic.twitter.com/FTUXWKwHgI — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 8, 2026

Dal punto di vista tattico il derby promette equilibrio ma anche ritmi alti. Il Milan cercherà probabilmente di alzare il baricentro e sfruttare la velocità di Leao e Pulisic negli spazi, mentre l’Inter proverà a imporre il proprio palleggio e a sfruttare la superiorità numerica a centrocampo per controllare il ritmo della partita. I duelli sulle fasce e la gestione delle transizioni potrebbero diventare fattori decisivi. Più che una semplice partita, questo derby rappresenta uno snodo cruciale della stagione.

Il Milan vuole dimostrare di poter riaprire la corsa al titolo e regalare una notte indimenticabile ai propri tifosi, mentre l’Inter sogna il colpo che potrebbe avvicinare definitivamente il tricolore. In uno stadio gremito e in un clima elettrico come solo il derby della madonnina sa offrire, ogni episodio può cambiare la storia della serata.

L'arbitro del big match sarà l'esperto signor Daniele Doveri della sezione CAN di Roma 1, il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Il quarto uomo sarà Matteo Marchetti, mentre dalla sala VAR di Lissone ci sarà Rosario Abisso, assistito in AVAR da Marco Di Bello.

Milan: la lista dei giocatori a disposizione per Massimiliano Allegri

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Odogu, Pavlovic, Tomori,

Centrocampisti: Estupinan, Fofana, Jashari, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers.

Attaccanti: Fullkrug, Leao, Nkunku, Pulisic.

Inter: la rosa a disposizione di Mister Christian Chivu

Portieri: Di Gennaro, Martinez, Sommer,

Difensori: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, Dimarco, De Vrij, Dumfries, Luis Henrique,

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski,

Attaccanti: Bonny, Esposito, Lavelli.