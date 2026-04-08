Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha ideato un esercizio di allenamento atipico che ha subito catturato l'attenzione. Durante una recente seduta, quattro giocatori si sono mossi in cerchio, passandosi il pallone a distanza ravvicinata, mentre contemporaneamente mantenevano in equilibrio quattro pennarelli tra gli indici delle mani. Questa singolare metodologia ha generato immediata curiosità, specialmente dopo la diffusione di un video che ne mostrava i dettagli.

L'inedito esercizio di Arteta

L'esecuzione è semplice ma sfidante: i calciatori formano un cerchio e si passano il pallone, mantenendo i pennarelli in equilibrio.

L'obiettivo di Arteta è allenare la capacità di non cedere al panico e stimolare la concentrazione, abituando i giocatori a gestire più stimoli contemporaneamente, una condizione cruciale nel calcio moderno.

La filosofia del tecnico basco

Il tecnico basco ha spiegato che “ogni sessione di allenamento deve avere diversi elementi, connessi ai messaggi, ai compromessi e agli impegni reciproci”. Sulla scelta dei pennarelli, Arteta ha mantenuto un alone di mistero, rispondendo: “Questo resta nello spogliatoio”. Tale riserbo ha alimentato ulteriormente la curiosità attorno alla sua singolare innovazione.

L'innovazione in vista della Champions League

L'esercizio con i pennarelli è stato introdotto alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

L'intento era stimolare la concentrazione dei giocatori con un'attività insolita e "simpaticamente" efficace. Questa scelta ha suscitato ampia curiosità e vivaci discussioni, estendendosi rapidamente anche sui social media.

Dibattito e risonanza mediatica

Questo approccio, volto a mantenere elevata la tensione mentale, è stato definito "simpatico", ma ha anche generato dibattito tra ex calciatori e opinionisti sull'effettiva utilità di tali esercizi. L'attività veniva svolta in gruppetti di quattro o cinque elementi, che si muovevano con il pallone "incollato" alla testa e le penne da mantenere in equilibrio durante i passaggi, aggiungendo un ulteriore livello di complessità.

In sintesi, Mikel Arteta continua a sorprendere con metodi non convenzionali. Le sue innovative strategie mirano a rafforzare la concentrazione individuale e la coesione del gruppo, elementi cruciali in vista di impegni decisivi, come le sfide europee.