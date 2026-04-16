Il Bayern Monaco ha conquistato un posto nelle semifinali di Champions League al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena contro il Real Madrid. I tedeschi, forti del successo per due a uno ottenuto all’andata al Santiago Bernabeu, hanno affrontato i blancos davanti al proprio pubblico per il ritorno dei quarti di finale. La gara si è accesa fin dalle prime battute: la doppietta di Guler, in rete al primo e al ventinovesimo minuto, ha portato in vantaggio gli spagnoli. Il Bayern ha saputo reagire prontamente, ristabilendo l'equilibrio con i gol di Pavlovic al sesto minuto e di Kane al trentottesimo, mantenendo la sfida aperta e avvincente.

Il Real Madrid è riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio al quarantaduesimo minuto grazie a una stoccata di Mbappé. Fino all’ottantanovesimo minuto, la qualificazione è rimasta in bilico, con l'ipotesi dei tempi supplementari sempre più concreta. Nel finale dell'incontro, tuttavia, il Bayern Monaco ha trovato la forza per ribaltare la situazione: prima il pareggio di Díaz e poi, nei minuti di recupero, la rete decisiva di Olise, servito da un assist perfetto di Kane, che ha sancito il definitivo quattro a tre e la qualificazione. La compagine tedesca si prepara ora ad affrontare il Paris Saint-Germain, Campione d’Europa in carica, che aveva eliminato il Liverpool con un doppio due a zero senza appello.

L'Arsenal avanza in semifinale di Champions League

Sull’altro lato del tabellone della Champions League, l’Arsenal ha difeso con successo il vantaggio ottenuto nella gara d’andata contro lo Sporting Lisbona. Dopo l’uno a zero conquistato in Portogallo, gli inglesi hanno pareggiato a reti inviolate davanti ai propri tifosi, assicurandosi così l’accesso alla semifinale. Ad attenderli ci sarà l’Atletico Madrid, che ha avuto la meglio sul Barcellona in un derby spagnolo particolarmente acceso, garantendo un'altra sfida di alto livello.

Il momento chiave dell'espulsione e il quadro delle semifinali

Un momento cruciale della sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid è stato l'espulsione di Eduardo Camavinga, che ha lasciato i blancos in inferiorità numerica in una fase delicata della partita.

Il Bayern ha saputo sfruttare al meglio questa situazione, trovando la determinazione necessaria per ribaltare il risultato nei minuti finali e conquistare la vittoria. Le semifinali della Champions League vedranno dunque il Bayern Monaco affrontare il PSG e l’Arsenal sfidare l’Atletico Madrid. Questi accoppiamenti promettono nuove sfide di altissimo livello, mettendo a confronto alcune delle squadre più forti e ambiziose d’Europa.