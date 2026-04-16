Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League al termine di una partita intensa contro il Bayern Monaco, un incontro che ha lasciato il tecnico Álvaro Arbeloa profondamente insoddisfatto. L'allenatore ha espresso tutta la sua amarezza per l'esito della gara e, in particolare, per il cartellino rosso inflitto a Camavinga, un episodio che Arbeloa ha definito decisivo e controverso per l'andamento del match.

"Siamo molto arrabbiati e molto delusi", ha dichiarato Arbeloa ai microfoni al termine dell'incontro. "Penso che sia stata una grande partita da parte di entrambe le squadre e credo fosse equilibrata.

Poi, dopo il secondo giallo a Camavinga, tutto è finito: è incredibile, nessuno può spiegare come si possa mandar fuori un giocatore per un episodio di tal tipo". Le sue parole hanno evidenziato quanto l'espulsione abbia influito in maniera determinante sull'esito finale della sfida europea.

La reazione della squadra e l'orgoglio di Arbeloa

Nonostante la cocente delusione per l'eliminazione, Arbeloa ha voluto rimarcare con forza l'impegno e la dedizione dei suoi giocatori. "Io sono fiero dei miei giocatori, hanno fatto il loro meglio, lottato per il club e per la maglia, si meritavano di più", ha aggiunto l'allenatore, sottolineando la prestazione di carattere della sua squadra. Il tecnico ha evidenziato come il Real Madrid abbia saputo tenere testa al Bayern Monaco, una grande squadra, creando diverse opportunità anche nella ripresa e rimanendo in partita fino al controverso episodio del rosso.

"Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, abbiamo avuto le nostre opportunità anche nel secondo tempo. Loro ci hanno pressato tanto, ma ovviamente eravamo lì, eravamo vicini. Quando perdi una partita in questo modo nessuno può essere contento, siamo molto arrabbiati e delusi", ha concluso Arbeloa, ribadendo il suo stato d'animo.

Le dichiarazioni pre-partita e le scelte tattiche di Arbeloa

Già alla vigilia della cruciale sfida di Champions League, Arbeloa aveva trasmesso un messaggio di grande fiducia nell'ambiente madridista. L'allenatore aveva enfatizzato la mentalità vincente del club e la profonda convinzione di poter ribaltare il risultato dell'andata. In quell'occasione, aveva anche affrontato il tema delle assenze importanti, in particolare quella di Tchouameni, spiegando di disporre di diverse valide opzioni per la sua sostituzione.

Tra i nomi citati figuravano Camavinga, Thiago, Ceballos e Valverde. Arbeloa aveva dichiarato con sicurezza: "Abbiamo molte opzioni e molti giocatori che possono giocare dove Tchouameni fa. Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... So già chi schiererò dall'inizio. Mi danno molta fiducia". Il tecnico aveva inoltre ribadito che il Real Madrid non necessitava di miracoli per conquistare la vittoria, ma solo di grande fiducia nelle proprie capacità e della determinazione nel saper sfruttare al meglio le occasioni create durante il match.