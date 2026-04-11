La Serie A si prepara ad accogliere un match di fondamentale importanza per la 32ª giornata: Bologna contro Lecce. L'incontro è fissato per domenica 12 aprile, con fischio d'inizio alle 18:00, presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Le due compagini arrivano a questo appuntamento in un momento delicato della stagione. I rossoblù, guidati da Italiano, mirano a consolidare la loro forza casalinga dopo l'impegno europeo, mentre i giallorossi di Di Francesco cercano punti cruciali per la permanenza in categoria.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

Il Bologna, schierato con un 4-3-3, vedrà mister Italiano dover fare i conti con l'assenza di Ferguson, squalificato. Odgaard potrebbe essere la novità dal primo minuto. Si prevede un ampio turnover per preservare energie dopo le fatiche europee, con alcuni titolari che potrebbero rifiatare. I ballottaggi riguardano principalmente la difesa (Vitik-Casale) e il centrocampo (Odgaard-Moro).

Per quanto riguarda il Lecce, con un modulo 4-2-3-1, la novità più rilevante nell'undici titolare sarà il ritorno di Coulibaly. Resta da valutare la presenza di Gallo in difesa e Sottil. In attacco, Stulic sembra essere in leggero vantaggio su Cheddira.

Quote: Bologna favorito contro il Lecce

Le quote dei principali bookmaker vedono il Bologna nettamente favorito. Secondo William Hill, la vittoria interna è quotata a 1.83, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Lecce a 4.50. Simile la tendenza di Bet365, che propone la vittoria emiliana a 1.80, la X a 3.40 e il colpo ospite a 4.75. Il fattore campo e le recenti prestazioni dei felsinei sembrano dunque orientare le previsioni degli analisti.

Focus statistiche: i pilastri di Bologna e Lecce

Tra i pali del Bologna, Federico Ravaglia si è distinto per affidabilità, collezionando 50 parate in 15 presenze stagionali e una media voto di 7.18. La sua abilità nel gioco con i piedi, con 639 passaggi tentati e il 74% di precisione, dimostra una volontà di impostare il gioco anche sotto pressione.

Juan Miranda, perno della difesa, eccelle nei duelli (84 vinti su 148) e offre un contributo offensivo con 1 gol e 2 assist in 25 gare. La sua efficacia in fase di contenimento e spinta lo rende un terzino prezioso.

In avanti, Nicolò Cambiaghi rappresenta un'arma importante per il Bologna. Utilizzato spesso da subentrato, ha comunque trovato spazio in 25 incontri, impreziositi da 3 reti e 4 assist. Il suo spirito combattivo è evidente nei 199 duelli totali vinti (108) e nei 60 falli subiti. La sua capacità di creare superiorità palla al piede è confermata da 15 dribbling riusciti su 32 tentativi.

Per il Lecce, Wladimiro Falcone si conferma una sicurezza tra i pali, con 87 parate e 2 rigori neutralizzati in 31 partite.

Il portiere romano abbina ottime capacità tra i pali a un discreto gioco con i piedi. Tra i centrali, Tiago Gabriel, classe 2004, si distingue per l'efficienza nei duelli (206 vinti su 298) e un contributo in costruzione notevole (1120 passaggi con l'88% di precisione). Jamil Siebert affianca solidità difensiva, con un buon numero di blocchi e tackle, e una percentuale di duelli vinti decisamente positiva per un giovane difensore nel campionato italiano.