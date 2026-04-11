Domenica 12 aprile, alle ore 12:30, lo storico Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà il teatro del confronto tra Genoa e Sassuolo, valido per la 32ª giornata della Serie A 2025/26. La partita rappresenta un momento cruciale nella corsa verso la salvezza e la zona sinistra della classifica. Le due squadre, guidate rispettivamente da Daniele De Rossi e Fabio Grosso, si trovano a un bivio stagionale: i tre punti in palio potrebbero infatti orientare il finale di campionato, alimentando le speranze europee di una e consolidando la permanenza in massima serie per l'altra.

I riflettori sono puntati su Ruslan Malinovskyi, regista e figura chiave per i rossoblù, e su Domenico Berardi, ormai simbolo della squadra emiliana.

Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo

Genoa (Modulo: 3-5-2, Allenatore: De Rossi): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo. De Rossi dovrà sciogliere gli ultimi dubbi su Norton-Cuffy, il cui recupero è ancora incerto dopo il forfait contro la Juventus. A centrocampo, il buon ingresso di Baldanzi nella sfida contro i bianconeri ha rafforzato le sue quotazioni, rendendolo ora favorito nel ballottaggio con Messias. Sabelli è preferito a Martin, mentre Vitinha è in vantaggio su Ekuban.

Panchina: Leali, Sommariva, Ekhator, Zatterstrom, Ekuban, Amorim, Otoa, Masini, Messias, Martin. Diffidati: Marcandalli, Malinovskyi, Vitinha, Frendrup. Indisponibili: Norton-Cuffy, Cornet, Onana (da valutare). Nessuno squalificato.

Sassuolo (Modulo: 4-3-3, Allenatore: Grosso): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Dopo la rimonta vincente contro il Cagliari, Grosso sembra orientato a confermare la formazione titolare, con l'unico interrogativo a sinistra tra Garcia e Doig (Garcia favorito, con un margine del 55-45%).

Panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Doig, Coulibaly, Pedro Felipe, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Fadera, Volpato, Nzola, Moro.

Diffidati: Muric, Fadera, Doig. Indisponibili: Boloca, Candè, Pieragnolo (stagione finita per tutti). Nessuno squalificato.

Quote Genoa-Sassuolo: i rossoblù sono favoriti secondo i bookmaker

I pronostici della vigilia pendono a favore del Genoa. William Hill quota la vittoria interna a 2.15, il pareggio a 3.20 e il successo esterno del Sassuolo a 3.40. Su Bet365, le quote sono simili: 2.15 per il successo del Grifone, 3.30 per il pareggio e 3.50 per il colpo della formazione di Grosso. La sfida si preannuncia equilibrata, ma i rossoblù sembrano avvantaggiati dal fattore casalingo e da una maggiore solidità nelle partite decisive.

Statistiche dei protagonisti: Malinovskyi, Frendrup e la qualità Berardi-Laurienté

La stagione di Ruslan Malinovskyi è stata caratterizzata da una notevole regolarità a centrocampo per il Genoa. Il centrocampista ucraino ha collezionato 29 presenze, di cui 26 da titolare, per un totale di 2046 minuti giocati. Ha segnato 5 reti e fornito 3 assist, molti dei quali si sono rivelati decisivi per la manovra della squadra. Notevole anche il suo contributo sui calci piazzati, con 3 rigori trasformati su 3 tentativi, a dimostrazione della sua freddezza nei momenti cruciali. A centrocampo, registra 1085 passaggi completati, con 35 passaggi chiave e un'accuratezza dell'82%, confermando il suo ruolo di cervello della squadra.

La sua vivacità si riflette anche sul piano disciplinare, con 9 ammonizioni accumulate.

Morten Frendrup, il centrocampista danese, rappresenta una delle rivelazioni della stagione genoana. Ha disputato 30 incontri, partendo titolare in 29 occasioni per un totale di 2549 minuti. Ha segnato un gol, ma soprattutto si è distinto per la capacità di dettare i tempi di gioco e recuperare palloni. I suoi 85 tackle, i numerosi duelli vinti (149 su 243) e una percentuale di passaggi riusciti dell'88% lo rendono fondamentale in entrambe le fasi di gioco. A livello difensivo, spiccano anche 35 intercetti e 10 blocchi, dati che ne certificano l'attitudine da schermo davanti alla retroguardia.

Tra i pali, Justin Bijlow si è già messo in luce con 10 presenze e una buona media-voto di 6.87, totalizzando 26 parate in 900 minuti e contribuendo a infondere sicurezza a un reparto centrale nella filosofia rossoblù.

Da segnalare il dato sui passaggi: 373 in stagione, con una precisione del 73%, a sottolineare l'importanza della costruzione dal basso nel progetto tecnico di De Rossi.

Passando ai neroverdi, Domenico Berardi rimane il faro del Sassuolo. Nonostante alcuni problemi fisici, in 21 presenze da titolare ha realizzato 7 gol e 4 assist, con una media voto superiore al 7. I suoi 27 tiri, di cui 15 nello specchio della porta, testimoniano la sua costante pericolosità. La sua capacità di saltare l'uomo e fornire passaggi chiave (30 in stagione) lo rendono l'uomo di maggior talento a disposizione di Fabio Grosso. Da segnalare anche i 2 rigori trasformati su 3 e una partecipazione attiva anche in fase di non possesso, certificata da 26 tackle e 20 intercetti.

Accanto a lui, Armand Laurienté ha raggiunto quota 5 reti e ben 7 assist in 31 presenze. Con 38 tiri totali e 40 passaggi chiave, conferisce qualità e profondità all'attacco neroverde. Il francese si distingue anche per i 65 dribbling tentati (24 riusciti) e la costante partecipazione al pressing, con 80 duelli vinti. In difesa, un occhio va alle avanzate di Ulisses Garcia: in sole 8 presenze ha già lasciato il segno con un gol, un assist e una precisione nei passaggi vicina al 90%.