Il Bologna si appresta ad affrontare una sfida cruciale nei quarti di finale di Europa League, ospitando l’Aston Villa in una situazione di emergenza a causa dei numerosi infortuni. Nonostante le difficoltà, l’allenatore Stefano Italiano ha espresso fiducia, dichiarando: "Abbiamo il 50% di possibilità di farcela". La squadra rossoblù giunge a questo appuntamento dopo un percorso europeo notevole, macchiato da una sola sconfitta, proprio all’esordio contro l’Aston Villa a Birmingham. Da quel momento, i felsinei hanno inanellato undici risultati utili consecutivi, con sette vittorie e quattro pareggi, di cui ben cinque ottenuti in trasferta.

A contrastare l'ottimo cammino continentale, in campionato il Bologna ha mostrato una certa discontinuità a partire da novembre, registrando otto sconfitte casalinghe nelle ultime dieci partite. Nonostante ciò, l’entusiasmo in città è palpabile: lo stadio Dall’Ara si avvia verso il tutto esaurito, con oltre trentamila spettatori attesi per una serata che si preannuncia storica e di grande importanza.

L’Aston Villa, sotto la guida di Unai Emery, si presenta a Bologna in eccellente forma, forte dei recenti successi in Premier League. I precedenti recenti contro i rossoblù sono favorevoli agli inglesi, che hanno vinto per 2-0 in Champions League la scorsa stagione e per 1-0 in questa Europa League, entrambe le volte in trasferta.

Formazioni e assenze chiave

Il Bologna dovrà affrontare la sfida con diverse assenze di peso: Skorupski, Dallinga, Dominguez, Lykogiannis, lo squalificato Vitik e i fuori lista Helland e De Silvestri. In difesa, si profilano le scelte di Heggem e Lucumi. A centrocampo, la maglia sarà contesa tra Pobega o Moro, affiancati da Freuler e Ferguson. In attacco, il tridente formato da Bernardeschi, Castro e Rowe avrà il compito di sfruttare il buon momento di forma. Per l’Aston Villa, reduce dalla sosta per la FA Cup, mancheranno Sancho per infortunio e il lungodegente Kamara.

Il Dall’Ara verso il tutto esaurito e il sogno semifinale

L’attesa per la partita è altissima, con la prevendita dei biglietti che procede a ritmi serrati.

Le stime indicano un Dall’Ara completamente esaurito per l’occasione. Già a quasi due settimane dall’incontro, erano stati venduti venticinquemila biglietti, con la previsione di superare quota trentamila nei giorni successivi. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con i tifosi rossoblù pronti a spingere la squadra verso un traguardo storico. Il Bologna, infatti, sogna di raggiungere la semifinale di una competizione europea per la prima volta dalla stagione 1998-99, quando affrontò il Marsiglia di Ravanelli, Blanc e Pires.

La sfida contro l’Aston Villa rappresenta un crocevia importante per la stagione del Bologna, che ambisce a scrivere una nuova pagina della propria storia europea davanti a un pubblico eccezionale.