“Che ti ha detto quell’amico amico dei dirigenti? Che la trattativa per Bernardo Silva è molto avanzata”. È questa la rivelazione fatta da Andrea Valentini a Massimo Zampini su Juventibus, che accende ulteriormente i riflettori sul mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sono già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione e il nome del talento portoghese rappresenta un obiettivo di primissimo livello.

Bernardo Silva nel mirino della Juventus

Il profilo di Bernardo Silva è uno di quelli che fanno sognare i tifosi.

Il giocatore ha già annunciato che a giugno lascerà il Manchester City a parametro zero, aprendo di fatto una corsa tra diversi top club europei. La Juventus si è inserita con decisione in questa corsa, consapevole dell’opportunità che un’operazione del genere potrebbe rappresentare sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il talento portoghese garantirebbe qualità, esperienza internazionale e grande versatilità offensiva. Può giocare come trequartista, esterno o mezzala offensiva, caratteristiche che lo rendono perfetto per adattarsi a diversi sistemi di gioco. Proprio questa duttilità lo rende particolarmente interessante per il progetto bianconero, che punta a inserire giocatori in grado di alzare il livello della rosa.

Nonostante le ultime novità, la trattativa resta comunque complessa. La concorrenza è forte e coinvolge club con grande disponibilità economica, pronti a offrire ingaggi importanti. Tuttavia, la Juventus ha già mosso passi concreti, avviando contatti con Jorge Mendes, agente del giocatore. Un canale privilegiato che potrebbe rivelarsi decisivo per cercare di portare il portoghese a Torino.

L’eventuale arrivo di Bernardo Silva rappresenterebbe un colpo di enorme prestigio e segnerebbe un chiaro segnale delle ambizioni della società. Portare a casa un giocatore di questo livello a parametro zero significherebbe sfruttare al massimo le opportunità di mercato, costruendo una squadra competitiva senza investimenti eccessivi sul cartellino.

Rinnovo Vlahovic: trattativa in corso

Parallelamente alla questione legata a Bernardo Silva, la Juventus continua a lavorare anche sul fronte rinnovi. In particolare, tiene banco la situazione di Dusan Vlahovic, uno dei punti di riferimento dell’attacco bianconero. La trattativa per il prolungamento del contratto va avanti e le parti sembrano intenzionate a trovare un accordo.

La base dell’intesa sarebbe un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. Resta però da definire la formula precisa: si discute se si tratterà di un biennale secco oppure di un accordo con un anno garantito e opzione per il secondo. Dettagli non banali, che potrebbero incidere sulla durata effettiva del rapporto tra il club e il giocatore.

Un aspetto importante è che l’infortunio di Vlahovic non ha rallentato i dialoghi. La società continua a credere nel centravanti serbo e vuole blindarlo anche per il futuro. Segno evidente di come la Juventus consideri il numero 9 una pedina fondamentale nel proprio progetto tecnico.

Il rinnovo di Vlahovic rappresenterebbe un altro tassello importante nella costruzione della squadra. Da una parte l’esperienza e la qualità di un possibile arrivo come Bernardo Silva, dall’altra la continuità garantita da un attaccante già integrato nel sistema bianconero. Due operazioni diverse ma complementari, che testimoniano la volontà della Juventus di programmare con attenzione il proprio futuro.