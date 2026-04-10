"La società ha preso questa decisione pensando a un progetto di tre mesi, ma da parte mia c’è l’intenzione di avviare un dialogo con il club: l’obiettivo è riportare il Toro nella posizione che merita": così l’allenatore granata, Roberto D’Aversa, parla del suo futuro, considerando che il contratto è in scadenza al termine della stagione.

"Questa squadra ha qualità, con me è stato fatto un percorso importante e non era scontato - prosegue nel suo bilancio personale sotto la Mole, alla vigilia della sfida contro il Verona - e adesso abbiamo un secondo match ball salvezza: se lo meritano club, tifosi e ragazzi per ciò che mi stanno dimostrando".

Il futuro di D’Aversa e gli obiettivi del club

Con il contratto in scadenza, Roberto D’Aversa ha ribadito la sua intenzione di discutere con la società il proprio futuro. L’obiettivo dichiarato è ambizioso e proiettato a lungo termine: riportare il Torino nella posizione che merita. Questa affermazione non solo indica una forte fiducia nel progetto tecnico, ma anche la volontà di costruire qualcosa di duraturo e significativo per il club granata. La discussione con la dirigenza sarà fondamentale per definire le strategie future e la continuità del progetto tecnico.

Il percorso di crescita della squadra

Il tecnico ha evidenziato come il lavoro svolto finora abbia prodotto risultati concreti, superando le difficoltà iniziali.

Il riferimento a un “percorso importante e non scontato” sottolinea la capacità di D’Aversa di stabilizzare e far progredire la squadra in un ambiente che presentava delle sfide. La squadra, che ora si prepara a giocarsi una seconda opportunità per la salvezza, ha dimostrato qualità e impegno, elementi cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’unità tra club, tifosi e giocatori è percepita come un fattore determinante per il successo.