Il ceo della Juventus, Damien Comolli, ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti, estendendo la sua guida tecnica al club bianconero fino al 30 giugno 2028. Questa decisione, comunicata con soddisfazione, sottolinea l'impatto positivo del tecnico sin dal suo arrivo e la sua sintonia con l'identità e i valori del club.

Le dichiarazioni di Damien Comolli

Comolli ha commentato il prolungamento dell'accordo con queste parole: “Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita”.

La nota ufficiale del club ha sottolineato la fiducia riposta nel tecnico.

Il dirigente ha poi aggiunto: “Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine”. L'importanza di stabilità e continuità è stata ribadita.

Contesto e prospettive del progetto

Il rinnovo di Spalletti arriva in un momento in cui la Juventus punta a consolidare un progetto tecnico a medio-lungo termine. Il tecnico, subentrato a stagione in corso, ha convinto la dirigenza con il suo approccio e i risultati ottenuti sul campo.

La sua capacità di integrarsi e i risultati ottenuti hanno convinto la dirigenza a puntare sulla sua figura, garantendo la necessaria stabilità e continuità.

Cifre e durata del nuovo accordo

Il nuovo accordo per Luciano Spalletti prevede un incremento dell'ingaggio. L'ingaggio, attualmente di circa tre milioni di euro, salirà oltre i cinque milioni a stagione. Con la possibilità di raggiungere i sei milioni tramite bonus. La durata del prolungamento è stata fissata fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà del club di assicurare continuità tecnica e stabilità economica.