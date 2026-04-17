Il Winner’s Trophy della Coppa del Mondo FIFA 2026, il prestigioso trofeo destinato alla nazionale vincitrice, ha fatto tappa a Milano, nella sede di Dazn. L'evento, un momento simbolico di avvicinamento all'attesissima competizione mondiale di cui Dazn è broadcaster esclusivo per l'Italia, ha visto la partecipazione di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, e Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA. Presenti anche i volti noti della piattaforma Diletta Leotta e Ciro Ferrara, e i campioni del mondo Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo.

Mondiali 2026: un'edizione storica e da record

L’edizione 2026 della Coppa del Mondo FIFA si preannuncia storica. Sarà la prima volta che il torneo verrà ospitato da tre Paesi – Stati Uniti, Canada e Messico – e vedrà la partecipazione record di 48 nazionali. La partita inaugurale è in programma giovedì 11 giugno 2026 all’Estadio Azteca di Città del Messico, con la finale fissata per domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium.

Dazn: copertura esclusiva e integrale in Italia

In Italia, Dazn garantirà la copertura integrale dei Mondiali 2026, trasmettendo in esclusiva tutte le 104 partite in live streaming. L'offerta, che include nuove funzionalità digitali come live chat e highlights personalizzati per un'esperienza di fruizione su misura, si estende anche al settore business-to-business.

Bar, ristoranti e altri locali pubblici potranno trasmettere ogni match grazie al servizio DAZN For Business, che comprende altri importanti eventi sportivi.

Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, ha espresso l'orgoglio della piattaforma per essere l'unico broadcaster a trasmettere integralmente la Coppa del Mondo più grande di sempre. Ha sottolineato l'eccezionalità dell'accoglienza del Winner’s Trophy, un privilegio straordinario in attesa dell'accensione del palcoscenico mondiale.