Sei giornate dividono i tifosi dai titoli di coda dell'attuale stagione di Serie A e, con praticamente tutti i verdetti ancora da definire, le sirene di calciomercato sono già d’attualità per Milan e Juventus. Tra i nomi più caldi spicca Leon Goretzka; il centrocampista tedesco è prossimo a vivere le sue ultime settimane con la maglia del Bayern Monaco rappresentando dunque una golosa occasione a parametro zero per le big della Serie A e non solo. Fino a qualche giorno fa si vociferava di un possibile vantaggio bianconero nella corsa al calciatore classe 1995; si registra però un inserimento rossonero, anche piuttosto insistente, al fine di provare ad assicurarsi le prestazioni di Goretzka per la prossima stagione.

Fisicità, esperienza e dinamismo; questa sarebbe l’idea di Massimiliano Allegri per il Milan della prossima stagione. In quest’ottica l’eventuale acquisto di Leon Goretzka sarebbe una mossa perfetta e coerente. Si può dunque giustificare così il possibile inserimento dei rossoneri nella corsa al centrocampista tedesco che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero proprio nella prossima finestra di calciomercato.

Leon Goretzka e ritorno in Champions League: obiettivi comuni per Milan e Juventus

La Juventus, sulla falsariga di quanto detto per il Milan, aspira alla medesima soluzione tattica; la dirigenza, auspicando il ritorno in Champions League per la prossima stagione, vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un pezzo importante in termini di esperienza europea ma anche per ciò che riguarda prettamente le doti tecnico-tattiche.

E’ evidente che la medesima ambizione incontra il recente forcing della dirigenza rossonera che starebbe pensando di superare la concorrenza per Leon Goretzka muovendosi con largo anticipo anche dal punto di vista economico.

5 milioni di euro a stagione e contratto fino al 2029; questa potrebbe essere la soluzione economica per convincere Leon Goretzka a sposare la causa del Milan in vista della prossima stagione. Non si registrano ancora offerte ufficiali da parte della dirigenza rossonera - così come da parte della Juventus - ma l’insistenza dei recenti rumor di calciomercato verte nella direzione di un possibile assalto imminente da parte dei rossoneri.