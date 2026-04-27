Nel pomeriggio del 26 aprile il territorio del Vibonese è stato teatro di tre incidenti stradali, che hanno visto coinvolti auto, moto e un trattore. I soccorsi e le forze dell'ordine sono stati impegnati su più fronti. Tra i sinistri più gravi, un incidente mortale a Polia ha scosso la comunità locale, dove un giovane motociclista ha perso la vita dopo aver impattato con un trattore. Oltre a questo tragico episodio, un altro scontro è avvenuto lungo viale della Pace a Vibo Valentia, mentre un terzo incidente ha avuto luogo lungo la strada Vibo-Valle Mesima.

Giovane motociclista perde la vita

Il sinistro più grave si è verificato nel comune di Polia, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava partecipando a un'escursione in moto insieme ad altri motociclisti nell'area dell'Angitolano, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un trattore. Nella violenta caduta, il giovane è stato sbalzato per diversi metri, e nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non è sopravvissuto. Il sindaco Luca Alessandro ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima, che ha ricevuto la notizia con grande dolore.

Vibo Valentia: tre persone ferite in un incidente tra auto e moto

Nel pomeriggio, un altro grave incidente si è verificato lungo viale della Pace, a Vibo Valentia. Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte nello scontro, con il motociclista che ha perso il controllo del mezzo e caduto sull’asfalto. L'impatto ha provocato una carambola, coinvolgendo anche una seconda vettura, che è finita contro un’auto sopraggiunta. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui il motociclista che ha riportato politraumi. Fortunatamente, il suo stato di salute non sembra essere in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati all'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

Scontro sulla strada Vibo-Valle Mesima: danni lievi

Un terzo incidente si è verificato lungo la strada Vibo-Valle Mesima, nei pressi di una rotonda in prossimità di un'area industriale. A differenza dei primi due sinistri, questo incidente ha avuto un impatto minore, con feriti lievi. I veicoli coinvolti sono stati danneggiati, ma gli occupanti sono riusciti a uscire senza gravi conseguenze. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire le cause del sinistro. Nonostante i danni, fortunatamente nessuna persona ha riportato lesioni gravi.