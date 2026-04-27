Il pareggio per 2-2 tra Torino e Inter non è soltanto il racconto di una partita intensa e ricca di colpi di scena, ma rappresenta uno snodo cruciale nella corsa al titolo di Serie A. I nerazzurri, pur non riuscendo a conquistare i tre punti, mantengono saldamente il comando della classifica con 79 punti, a quattro giornate dalla fine, conservando un margine rassicurante sulle inseguitrici. Il match andato in scena all’Olimpico di Torino ha offerto una fotografia fedele del momento dell’Inter: squadra dominante per larghi tratti della stagione, ma ora chiamata a gestire energie fisiche e mentali nella fase decisiva.

La gara si è sviluppata su ritmi elevati, con il Torino capace di mettere in difficoltà la capolista grazie a un atteggiamento aggressivo e propositivo. L’Inter, dal canto suo, ha mostrato qualità e profondità di rosa, riuscendo a reagire nei momenti di difficoltà e a rimanere sempre dentro la partita. Il 2-2 finale lascia qualche rimpianto, soprattutto per alcune occasioni non concretizzate, ma allo stesso tempo rafforza la percezione di una squadra ormai matura, consapevole dei propri mezzi e vicinissima all’obiettivo.

Nel frattempo, alle spalle della capolista, la giornata ha visto risultati significativi: il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro la Cremonese, mantenendosi al secondo posto con 69 punti, mentre il Milan ha pareggiato contro la Juventus, salendo a quota 67.

Risultati che, di fatto, tengono ancora aperta aritmeticamente la corsa al titolo, ma che non cambiano la sostanza: l’Inter resta a un passo dal titolo e ha ora la possibilità concreta di chiudere i giochi già nel prossimo turno.

Classifica, scenari e combinazioni: l’Inter vede il traguardo

Con quattro giornate ancora da disputare, la classifica parla chiaro: Inter 79 punti, Napoli 69, Milan 67. Un divario importante che consente ai nerazzurri di gestire il proprio destino senza dover dipendere necessariamente dai risultati altrui, ma che allo stesso tempo apre diversi scenari in vista della prossima giornata, potenzialmente decisiva.

Il calendario propone un incastro interessante: Como-Napoli sabato 2 maggio alle 18, Sassuolo-Milan domenica 3 maggio alle 15 e Inter-Parma domenica 3 maggio alle 20:45.

Un turno che potrebbe trasformarsi in una festa scudetto anticipata oppure rinviare di qualche giorno la matematica certezza del titolo. Le combinazioni sono chiare e delineano tre scenari principali.

Nel primo caso, l’Inter potrebbe laurearsi Campione d’Italia senza nemmeno scendere in campo . Questo accadrebbe se il Napoli dovesse perdere contro il Como e il Milan non riuscisse a vincere contro il Sassuolo. In questa ipotesi, il distacco diventerebbe incolmabile già prima del fischio d’inizio di Inter-Parma, trasformando la gara serale in una passerella celebrativa davanti ai propri tifosi.

. Questo accadrebbe se il Napoli dovesse perdere contro il Como e il Milan non riuscisse a vincere contro il Sassuolo. In questa ipotesi, il distacco diventerebbe incolmabile già prima del fischio d’inizio di Inter-Parma, trasformando la gara serale in una passerella celebrativa davanti ai propri tifosi. Il secondo scenario prevede un Napoli fermato sul pareggio. In tal caso, all’Inter basterebbe anche un punto contro il Parma per conquistare aritmeticamente lo scudetto, indipendentemente dal risultato del Milan. Una situazione che sottolinea quanto il margine accumulato durante la stagione sia stato determinante: anche un risultato minimo potrebbe bastare per chiudere i conti.

contro il Parma per conquistare aritmeticamente lo scudetto, indipendentemente dal risultato del Milan. Una situazione che sottolinea quanto il margine accumulato durante la stagione sia stato determinante: anche un risultato minimo potrebbe bastare per chiudere i conti. Infine, il terzo scenario è quello più “classico”: se il Napoli dovesse vincere contro il Como, l’Inter sarebbe obbligata a fare altrettanto contro il Parma per assicurarsi il titolo. In questo caso, il destino resterebbe comunque nelle mani dei nerazzurri, che avrebbero il match point davanti al proprio pubblico.

Le combinazioni sono quindi favorevoli e il destino è ormai nelle mani della squadra di Chivu.