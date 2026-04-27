L'UEFA ha ufficializzato la designazione dell'arbitro olandese Danny Makkelie per dirigere la gara d'andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. L'incontro, una delle sfide più attese di questa stagione europea, si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid e vedrà affrontarsi due delle squadre più competitive a livello internazionale. La scelta di Makkelie sottolinea l'importanza attribuita dall'organo calcistico continentale a questo cruciale appuntamento.

A coadiuvare Makkelie sul campo saranno i suoi connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, che ricopriranno il ruolo di assistenti.

Il quarto ufficiale designato è Serdar Gozubuyuk. Per quanto riguarda la sala VAR, la responsabilità sarà affidata a Dennis Higler, affiancato da Pol van Boekel in qualità di AVAR. La composizione interamente olandese della squadra arbitrale riflette la fiducia dell'UEFA nelle capacità e nell'esperienza del gruppo guidato da Makkelie per gestire un match di tale portata.

L'Esperienza di Makkelie nelle Coppe Europee

Per Danny Makkelie, questa semifinale rappresenta l'ottava direzione di gara in questa edizione della Champions League, a testimonianza della sua lunga esperienza nelle competizioni continentali. L'arbitro olandese ha già incrociato l'Atletico Madrid in sette precedenti occasioni nelle competizioni europee, con un bilancio che vede i "Colchoneros" ottenere tre vittorie e tre pareggi, subendo una sola sconfitta.

L'ultimo precedente risale alla fase a gironi della scorsa stagione, quando l'Atletico si impose con un convincente 6-0 contro lo Sparta Praga.

Anche per l'Arsenal, Makkelie non è un volto nuovo: sarà la quarta volta che l'arbitro olandese dirigerà una partita dei "Gunners". Il loro bilancio sotto la sua direzione è positivo, con tre vittorie e una sola sconfitta, senza alcun pareggio. Recentemente, Makkelie ha arbitrato l'Arsenal nel match di ritorno degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen, un incontro che si è concluso con la vittoria casalinga per 2-0 della squadra inglese.

Precedenti al Wanda Metropolitano e il Ruolo del VAR

Questa semifinale d'andata segna la quarta volta che Danny Makkelie arbitra una partita nello stadio Wanda Metropolitano.

I precedenti in questo impianto vedono la squadra di casa registrare una vittoria e due pareggi. In particolare, gli ultimi incontri diretti da Makkelie al Metropolitano sono stati il pareggio per 0-0 contro il Bruges nella stagione 2022-23 e il 2-2 contro la Juventus nel 2019-20, entrambi nella fase a gironi di Champions League.

Nella cabina di regia del VAR, al fianco di Dennis Higler, sarà presente Pol van Boekel. La sua figura è stata talvolta al centro di discussioni per alcune decisioni controverse in precedenti competizioni europee. La scelta di un team arbitrale di elevata esperienza per una gara di tale risonanza conferma l'attenzione dell'UEFA nel garantire la massima regolarità e la qualità della direzione di gara nelle fasi più delicate della Champions League, dove ogni decisione può essere determinante.