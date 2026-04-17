L'Inter e il Cagliari si preparano a scendere in campo per un'emozionante sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. L'appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.45, con i nerazzurri che ospiteranno i sardi nell'iconico stadio Giuseppe Meazza di Milano. I tifosi potranno seguire l'incontro in diretta su Sky e DAZN, per non perdere neanche un minuto di questa partita cruciale.

Il Match: Dettagli e Contesto

La partita, che si inserisce nel calendario della 33ª giornata di campionato, vedrà l'Inter affrontare il Cagliari sul proprio terreno di gioco a San Siro.

Il fischio d'inizio è confermato per le ore 20.45, un orario che promette una serata di grande calcio. Questo incontro rappresenta un momento significativo per entrambe le squadre, impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali in Serie A.

Dove Seguire l'Incontro in Diretta

Per tutti gli appassionati, la diretta del match sarà garantita sia da Sky che da DAZN. Gli abbonati Sky potranno accedere alla visione sui canali dedicati della piattaforma, mentre DAZN offrirà la copertura completa in streaming. Il collegamento per la diretta su DAZN inizierà già dalle ore 20.30, permettendo di seguire il pre-partita e le ultime notizie dal campo prima del calcio d'inizio.

Statistiche e Precedenti: Il Record Casalingo dell'Inter

L'incontro si disputerà nello storico stadio Meazza di Milano, con il calcio d'inizio confermato per le ore 20.45. Un dato particolarmente interessante riguarda il solido record casalingo dell'Inter contro il Cagliari. I nerazzurri, infatti, hanno trovato la via del gol in tutte le ultime ventisei partite casalinghe di Serie A disputate contro la formazione sarda. In queste sfide, l'Inter ha realizzato un totale di cinquantasette reti, mantenendo una media impressionante di circa due virgola due gol a incontro. Questa statistica sottolinea la forza offensiva dei padroni di casa e aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla partita.