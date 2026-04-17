Il calcio italiano attraversa un momento di profonda crisi, segnato dall'eliminazione di tutte le sue squadre dalle competizioni europee. L'attenzione si sposta ora interamente sulla Serie A, dove la lotta per un posto nella prossima Champions League si fa serrata, coinvolgendo squadre come Milan, Juventus, Como, Roma e Atalanta. Contemporaneamente, Cremonese e Lecce sono impegnate in una disperata corsa per evitare la retrocessione. Questo scenario evidenzia le difficoltà strutturali di un movimento che, dalla nazionale ai club, fatica a ritrovare la competitività a livello internazionale.

La stagione europea si è conclusa con esiti amari per le formazioni italiane. Il Bologna ha subito una pesante sconfitta contro l'Aston Villa, mentre la Fiorentina, pur ottenendo una vittoria contro il Crystal Palace, non è riuscita a proseguire il proprio cammino. Il quadro delle semifinali europee vede la netta predominanza straniera: quattro squadre inglesi, due francesi, due tedesche, due spagnole, una ucraina e una portoghese. Un dato particolarmente significativo è che l'ultima volta che l'Italia non ha avuto rappresentanti nelle semifinali delle tre principali competizioni europee risale alla stagione 2018/19. Da quel momento, per sette anni consecutivi, almeno una squadra italiana era sempre riuscita a raggiungere questo prestigioso traguardo, rendendo l'attuale crollo un campanello d'allarme per l'intero sistema.

La volata Champions anima il finale di Serie A

Con lo scudetto ormai saldamente nelle mani dell'Inter, grazie al vantaggio sul Napoli, l'interesse della Serie A si concentra sulle ultime sei giornate. Con diciotto punti ancora in palio, i giochi sono tutt'altro che fatti. La Juventus, attualmente al quarto posto, cerca di consolidare la propria posizione ospitando un avversario ostico come il Bologna. Il Milan, invece, dopo aver perso terreno nella corsa al titolo, si trova ora a dover difendere il terzo posto, con una crisi di risultati e di gioco che preoccupa l'ambiente rossonero. Il tecnico è chiamato a rilanciare una squadra che mostra evidenti difficoltà in attacco, con Leao e Pulisic in un momento negativo.

Uno scontro diretto cruciale vedrà protagoniste Roma e Atalanta, una partita che si preannuncia tesa anche per le dichiarazioni di Gasperini in merito a Ranieri: "La sua intervista è una sorpresa incredibile, mai tra di noi ci sono stati questi toni". L'Atalanta, forte dei dieci gol in dodici gare di Malen, punta a mantenere vive le proprie speranze di Champions League, mentre la Roma cerca di non farsi condizionare dalle tensioni esterne. Sul fronte della salvezza, Cremonese e Lecce, entrambe ferme a ventisette punti e reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, si giocano molto affrontando rispettivamente Torino e Fiorentina.

Il precedente storico e la necessità di ricostruzione

L'attuale assenza di squadre italiane nelle semifinali europee, che non si verificava dalla stagione 2018/19, sottolinea la necessità di una profonda riflessione e ricostruzione per il calcio nazionale. Questo crollo europeo rappresenta un chiaro segnale per il movimento calcistico, che dovrà affrontare importanti sfide. In questo contesto, l'elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno, assume un'importanza cruciale per delineare le future strategie. La Serie A, intanto, si prepara a vivere un finale di stagione ad alta intensità, con l'obiettivo non solo di definire le gerarchie interne, ma anche di gettare le basi per ritrovare credibilità e competitività a livello internazionale.