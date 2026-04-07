Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale cerca di tracciare la linea guida che la Juventus dovrebbe seguire nella prossima stagione per uscire dalla mediocrità in cui sembra essere piombata: "Voglio un gran bene a Milik, giocatore fortissimo e sfortunatissimo, rimasto fermo per quasi due anni, ma noi tifosi Juve non possiamo sperare il prossimo anno di ripartire in rosa da giocatori come lui, che hanno giocato una partita negli ultimi due anni, o come tanti altri che sono da sei anni in rosa e non sono mai migliorati o che non hanno la costanza di prestazioni che una grande piazza richiede.

Bisogna muoversi dalla mediocrità in cui tutti (tifosi compresi) siamo caduti: la Juve deve tornare ad avere giocatori forti tecnicamente, fisicamente e mentalmente. E deve tenere i giovani migliori che produce dai vivai, senza svenderli per fare cassa. Sperare per l’ennesimo anno nella resurrezione di alcuni giocatori porterà allo stesso risultato degli ultimi anni: mediocrità".

Mecca: 'Napoli-Milan è lo specchio del campionato italiano'

Mecca ha poi commentato quello che è stato lo scontro diretto fra Napoli e Milan: "È inutile prenderci in giro: Napoli - Milan, partita tra seconda e terza forza del campionato italiano, è stata lo spot perfetto per l’anticalcio. L’Italia deve muoversi dalla concezione giurassica del “non prenderle” perché può funzionare solo quando hai i giocatori più forti.

E non porta frutti nemmeno più nelle grandissime squadre. Al netto degli sfottò calcistici, le polemiche e le ironie, l’Inter in questi anni con Simone Inzaghi (massacrato dai suoi stessi tifosi) ha provato ad avvicinarsi allo stile di calcio europeo, valorizzando i giocatori in rosa e giocando due finali con un gioco molto efficace.. In Italia non vengono più gli stranieri forti, se non a fine carriera, non ci sono soldi e si è costretti a vendere all’estero i propri talenti. Almeno sulla proposta di gioco bisogna avere il coraggio di osare e di provare qualcosa di diverso: il risultato rimane fondamentale ma se si pensa solo a quello, oltre a non vincere rimarremo indietro anni luce da tutti gli altri.

E magari sarebbe bello non prendere in giro i giovani che arrivano e provano a portare idee nuove perché no, l’Italia non è più il campionato più bello e forte del mondo".

I tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori sul web: "Stai parlando della tifoseria che rinnoverebbe Vlahovic perché “non c’è di meglio”…." sostiene un tifoso su X. Un altro poi aggiunge: "La Juventus ha bisogno 3/4 giocatori forti o come si chiamano adesso, Top Player. Di ottimi giocatori in rosa ce ne sono ma oggi servono quelli che ti fanno fare il salto di qualità".