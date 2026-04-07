Il mercato estivo inizia a prendere forma e tra le opportunità più interessanti figura quella legata ai parametri zero. In questo contesto si inserisce il nome di Zeki Celik, terzino della Roma che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Il difensore turco potrebbe lasciare il club giallorosso al termine della stagione in corso, complice una distanza ritenuta difficilmente colmabile tra la richiesta economica per il rinnovo e l’offerta, decisamente più bassa, presentata dalla società capitolina. Una situazione che avrebbe portato le parti a considerare inevitabile la separazione, trasformando Celik in un’occasione a costo zero particolarmente appetibile per diverse squadre.

Addio alla Roma e occasione per l’Inter

Dopo quattro stagioni nella Capitale, l’avventura di Celik con la maglia della Roma sembra dunque arrivata ai titoli di coda. Il terzino turco dovrebbe concludere il campionato disputando le ultime sette gare prima di salutare definitivamente il club giallorosso. L’Inter, sempre attenta alle opportunità di mercato sostenibili, avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sul profilo del fluidificante ottomano, apprezzandone l’esperienza in Serie A e la capacità di coprire l’intera fascia destra. L’assenza di costi per il cartellino rappresenta un fattore decisivo, soprattutto in un periodo in cui le società cercano rinforzi affidabili senza appesantire eccessivamente il bilancio.

Celik potrebbe quindi rappresentare una soluzione immediata per allungare le rotazioni sulle corsie laterali.

Juventus alla finestra e possibile duello

L’Inter, tuttavia, non sarebbe sola nella corsa al difensore turco. Anche la Juventus segue da tempo Celik e, secondo le indiscrezioni, avrebbe già avviato contatti con il suo entourage nei mesi scorsi. I bianconeri vedrebbero nel giocatore un profilo utile per garantire equilibrio e profondità sulla fascia, soprattutto in vista della prossima stagione. La prospettiva di ingaggiarlo a parametro zero aumenta l’interesse e potrebbe portare a un vero e proprio duello italiano. Molto dipenderà dal progetto tecnico e dall’offerta economica che i club metteranno sul tavolo nelle prossime settimane. Con la Roma ormai orientata a lasciarlo partire, il futuro di Celik si preannuncia lontano dalla Capitale, mentre Inter e Juventus osservano con attenzione pronte a cogliere l’occasione.