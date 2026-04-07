Alla vigilia dell'attesissima sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Liverpool, l'allenatore Luis Enrique ha incontrato la stampa, esprimendo un chiaro messaggio di cautela e sottolineando l'estremo equilibrio che caratterizza l'incontro. Il tecnico spagnolo ha voluto richiamare alla memoria la passata edizione del torneo, ricordando che «l'anno scorso tutti dicevano che era il Liverpool il favorito, e siamo stati noi a qualificarci». Questa dichiarazione evidenzia la sua volontà di non sottovalutare l'avversario e di mantenere alta la concentrazione.

La partita si disputerà nel prestigioso scenario del Parco dei Principi, dove il PSG cercherà di sfruttare ogni vantaggio offerto dal fattore campo contro una delle formazioni più temibili e blasonate del panorama calcistico inglese.

«Non credo che i favoriti siamo noi», ha ribadito con fermezza Luis Enrique, mettendo in risalto l'indiscutibile valore degli avversari. «Il Liverpool è una buona squadra, una delle migliori squadre inglesi. Hanno un'ottima rosa, composta da giocatori di altissima qualità e sono guidati da un allenatore di spessore, capace di fare la differenza». Il tecnico ha poi delineato l'obiettivo tattico principale per la gara d'andata: la squadra cercherà di avere un maggiore possesso palla rispetto agli inglesi.

Tuttavia, ha anche riconosciuto apertamente le intrinseche difficoltà che una partita di tale portata e contro un avversario così forte comporta, preannunciando una battaglia tattica e fisica.

Situazione della Rosa e Rientri Chiave

Il Paris Saint-Germain dovrà fare i conti con alcune importanti assenze che potrebbero influenzare le scelte tecniche. L'attaccante Barcola, infatti, non è ancora pienamente disponibile e, come specificato da Luis Enrique, «spetta a lui dire quando è pronto», lasciando intendere che il suo rientro non è imminente. Tra le note più positive e incoraggianti, spicca il rientro in gruppo di Ekitike, un giocatore che il tecnico ha descritto come «molto cresciuto rispetto agli anni parigini».

«È normale, era molto giovane al PSG», ha aggiunto l'allenatore, evidenziando la significativa maturazione e l'evoluzione tecnica e tattica del giovane attaccante, che ora sembra pronto a offrire un contributo importante.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Luis Enrique ha inoltre approfondito il tema della crescita individuale di altri elementi all'interno della rosa e ha sottolineato l'imperativo di mantenere una forte e coesa identità di squadra. Questo è considerato un elemento fondamentale per affrontare al meglio le complesse sfide che la competizione europea presenta. Ha evidenziato come ogni stagione calcistica sia caratterizzata da dinamiche e contesti differenti, ma che l'obiettivo costante per il suo team sia sempre quello di esprimere un buon calcio, propositivo e spettacolare, e di vivere appieno l'emozione e la competitività della Champions League, godendosi ogni singolo momento della sfida.

Equilibrio e Aspettative per la Sfida

Il tecnico spagnolo ha mantenuto un approccio estremamente prudente riguardo alle concrete possibilità di vittoria, ribadendo con convinzione che in incontri di questo calibro e a questo livello non esistono veri e propri favoriti. Ha richiamato ancora una volta alla memoria la passata stagione, quando, nonostante il Liverpool fosse ampiamente accreditato di una superiorità e dato per favorito, fu proprio il PSG a riuscire a superare il turno, dimostrando la propria forza e determinazione. Luis Enrique ha poi messo in luce l'importanza strategica di alcuni elementi della rosa, come Gonçalo Ramos e Lee, spesso capaci di essere decisivi anche subentrando dalla panchina, portando nuova linfa e soluzioni tattiche.

Ha anche menzionato il ritorno a un eccellente livello di forma fisica e prestazionale di Achraf, dopo aver superato i recenti problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dal campo. Sul piano puramente tattico, l'allenatore ha chiarito che la squadra cercherà attivamente di dominare il possesso palla e di imporre il proprio stile di gioco fin dalle prime battute. Tuttavia, ha anche sottolineato che l'esito finale della partita dipenderà da numerosi fattori, tra cui la gestione dei momenti chiave e la capacità di adattamento, e che sarà necessaria la massima concentrazione e determinazione contro un avversario di indubbio valore e caratura internazionale.