Il primo Summer Camp ufficiale della Kings League prenderà il via il 15 giugno 2026 presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese, segnando un'importante novità nel panorama dei campus estivi dedicati ai giovani appassionati di calcio. L'iniziativa, frutto della collaborazione con Sportland Milano, si propone di offrire un'esperienza formativa unica, combinando le dinamiche innovative della Kings League con i principi fondamentali del calcio tradizionale.

Metodologia di allenamento innovativa

Il programma didattico del camp è studiato per focalizzarsi sulla gestione di scenari di gioco in continuo mutamento, stimolando nei partecipanti una lettura immediata degli spazi e una rapida capacità decisionale.

Verranno simulate situazioni uniche, come lo scale-up iniziale (ingresso progressivo dei giocatori), le fasi dinamiche determinate dal lancio del dado (che stabilisce il numero di atleti in campo) e momenti di inferiorità numerica. Queste sfide sono pensate per sviluppare una maggiore reattività mentale e una consapevolezza tattica superiore nei giovani atleti.

Le esercitazioni specifiche includeranno gli iconici shootout della Kings League, duelli uno contro uno con il portiere, progettati per affinare le abilità tecniche e tattiche. Cristian Brocchi, allenatore dello Zeta Como e figura di spicco nella Kings League Lottomatica.sport Italy, ha sottolineato l'importanza di queste dinamiche anche per il calcio tradizionale.

«Molti pensano che la Kings League non sia calcio», ha commentato Brocchi, «ed è vero che le regole sono diverse, l’impostazione è diversa e ci sono tante cose che la differenziano da una classica partita di calcio. In una partita di Kings League sono però molto presenti fattori fondamentali che si ricreano anche nel calcio tradizionale: il fatto di poter duellare con un avversario nell’uno contro uno, nel due contro due o nel tre contro tre. Sono tutte situazioni che ti permettono di imparare ad attaccare e a difendere, a leggere le situazioni di gioco, a capire come affrontare un avversario in modo diretto e a capire quando sfruttare la superiorità numerica. Per questo la Kings League è sicuramente propedeutica e allenante anche per il calcio tradizionale, perché poi in un campo con regole classiche queste situazioni si ricreano comunque.

Se pensiamo a un attaccante che deve lavorare in mezzo ai difensori, a un esterno o a un difensore impegnato nell’uno contro uno laterale o difensivo, secondo il mio punto di vista non c’è allenamento migliore del saper giocare in Kings League».

La sua testimonianza conferma come l'approccio della Kings League sia un valido strumento di preparazione, capace di sviluppare nei giovani calciatori competenze trasversali essenziali per eccellere in qualsiasi contesto calcistico.

Programma e attività del Summer Camp

Il Summer Camp Kings League è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i sei e i diciotto anni. Ogni settimana, un massimo di cinquanta giovani avrà l'opportunità di allenarsi secondo la metodologia Kings League, partecipando ad allenamenti intensivi, attività ludiche e momenti dedicati alla crescita personale.

Le sessioni di allenamento saranno personalizzate in base all'età e al livello tecnico-atletico, con programmi specifici anche per i giovani portieri, curati da coach professionisti.

L'esperienza sarà arricchita da lezioni di inglese e dall'opportunità di incontrare i Presidenti e i calciatori della Kings League, che interagiranno con i ragazzi durante allenamenti, tornei e attività speciali. All'arrivo, ogni iscritto riceverà un kit Adidas di partecipazione.

Informazioni su tariffe e contatti

Il camp propone due formule: il programma Full-Day (dal 15 al 19 giugno e dal 29 giugno al 3 luglio) al costo di 300 euro a settimana, e il programma Half-Day (dal 22 al 26 giugno e dal 6 al 10 luglio) con una quota settimanale di 180 euro.

Entrambe le formule non includono il pernottamento.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare l'organizzazione telefonicamente al numero 02 48008812 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) o via email all'indirizzo camp@sportland.milano.it.