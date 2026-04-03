La venticinquesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha offerto un mix di emozioni sportive e impegno sociale al PalaCatania. Il big match tra Meta Catania e Napoli Futsal si è concluso con un pirotecnico 3-3, in un turno programmato per favorire i raduni delle nazionali. Gli ospiti avevano inizialmente preso il largo con un vantaggio di due reti, ma i padroni di casa hanno saputo reagire, ribaltando il punteggio fino al 3-2 grazie alla rete di Pulvirenti. Il pareggio definitivo è poi arrivato per mano di Guilhermão, fissando il risultato finale.

La giornata ha visto anche altri incontri rilevanti. La L84 Torino ha accorciato le distanze in classifica, superando il Cosenza per 4-3 con il gol decisivo di Rescia. La Feldi Eboli ha subito una sconfitta casalinga per 1-3 contro una determinata Came Treviso, che ha rimontato con le marcature di Japa Vieira, Bui e Antonazzi. Tra gli altri risultati, Roma e Sporting Sala Consilina hanno pareggiato 5-5, il CDM Futsal ha battuto il Capurso 3-2, sancendo la retrocessione matematica di quest'ultimo. Il Sandro Abate ha prevalso sull'Active Network per 5-4, grazie alla doppietta di Everton e al gol di Galetto, mentre il Mantova è stato sconfitto 3-4 dalla Fortitudo Pomezia, con Miguel Ângelo e Raubo tra i protagonisti.

Classifica e scenari di campionato

Con l'esito di questi incontri, la Meta Catania mantiene la vetta della classifica con 52 punti in 23 partite. Seguono la L84 Torino a 49 punti e la Feldi Eboli a 48 punti, entrambe con 23 gare disputate. Il Napoli Futsal si posiziona a 45 punti in 24 incontri, mentre Roma 1927 e Sporting Sala Consilina inseguono rispettivamente a 41 e 38 punti. La lotta per l'accesso ai playoff e per la salvezza rimane estremamente aperta, con la matematica retrocessione del Capurso dopo la sconfitta contro il CDM Futsal che definisce un primo verdetto.

Il Museo Maradona: un ponte tra sport e sociale

La sfida tra Meta Catania e Napoli Futsal è stata anche l'occasione per una significativa iniziativa extra-sportiva.

All'interno del PalaCatania è stato allestito un temporary museum interamente dedicato a Diego Armando Maradona, reso possibile dalla collaborazione con la famiglia Vignati, custode della prestigiosa Collezione Vignati. I numerosi tifosi presenti hanno avuto l'opportunità di ammirare cimeli originali appartenuti al leggendario Pibe de Oro, tra cui maglie storiche, scarpini e la celebre giacchetta indossata durante il riscaldamento sulle note di “Live is Life”, divenuta un'icona senza tempo.

L'evento ha assunto un profondo significato solidale: una parte dei proventi raccolti è stata devoluta al reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania e all'associazione Ibiscus – Lega per la Ricerca e il Trattamento della Leucemia E.T.S.

, da anni impegnata nel supporto ai piccoli pazienti. Il presidente della Meta Catania, Enrico Musumeci, ha espresso il suo orgoglio per l'iniziativa, sottolineando come essa rappresenti un passo importante nel percorso di crescita della società, non solo sportiva ma anche di contributo al territorio. Anche il direttore generale dell'AOU Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito, ha rimarcato l'importanza della solidarietà come valore fondamentale per l'Azienda e per il lavoro quotidiano a fianco dei pazienti.

La giornata al PalaCatania si è così trasformata in un momento di grande festa, che ha saputo unire la passione per lo sport, la memoria di un campione indimenticabile e un concreto impegno di solidarietà, coinvolgendo l'intera comunità in un abbraccio collettivo.