Trattenere i migliori giocatori presenti in organico per iniziare un ciclo vincente. E' questo uno degli obiettivi della Juventus che vuole blindare i suoi top player che hanno un ruolo fondamentale nel gioco di Luciano Spalletti. Oltre Yildiz e Bremer, tra i giocatori che hanno avuto un ottimo rendimento c'è Francisco Conceicao finito nel mirino delle big di Premier ed in particolare di Liverpool e Manchester United.

Lo United mette nel mirino Conceicao

Con l'avvento di Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora, il portoghese sta offrendo prestazioni di grande continuità ed è spesso uno dei migliori in campo.

Le sue prove non sono passate inosservate e stando alle ultime notizie, il Manchester United starebbe monitorando la situazione e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta per l'estate. La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il classe 2002 e solo un'offerta fuori mercato attorno ai 60-70 milioni di euro potrebbe cambiare la situazione. Conceicao è concentrato sul finale di stagione per centrare un piazzamento Champions e poi giocarsi il Mondiale con la Nazionale portoghese.

Al momento quindi non si può parlare di una trattativa concreta o già bene avviata, ma di un sondaggio da parte dello United con la Vecchia Signora che proverà a tutti i costi il suo funambolico numero sette.

Idea Nicolas Jackson per l'attacco

La Juventus è alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione, così da poter competere in ottica Scudetto e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa. La dirigenza sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Nicolas Jackson, ataccante senegalese del Chelsea in prestito al Bayern Monaco.

Soltanto due reti per il classe 2001 con la maglia del club tedesco che a fine stagione non dovrebbe riscattarlo. Ecco perche l'ex Villareal è alla ricerca di una nuova avventura così da poter ritornare protagonista. Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta monitorando questa situazione e potrebbe decidere di imbastire una trattativa concreta con i Blues per l'estate.

Al momento è una trattativa difficile vista la richiesta di 45-50 milioni da parte del Chelsea che è pronto a cedere il calciatore ma solo a titolo definitivo. Velocità, fisicità, buona tecnica e duttilità nel ricoprire i diversi ruoli del reparto offensivo. Jackson rappresenterebbe un buon colpo per la Juve e darebbe ulteriori caratteristiche all'attacco a disposizione di Spalletti.

In caso di arrivo di un altro bomber, resta da capire la situazione legata a Jonathan David che potrebbe lasciare Torino. L'attaccante canadese piace in Ligue 1 con il club bianconero che potrebbe valutare offerte in estate.