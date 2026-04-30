L'opinionista Fabio Bergomi ha registrato un video sul proprio canale Youtube lanciando un'indiscrezione di calciomercato che avrebbe del clamoroso: "Bremer recentemente ha lanciato un segnale forte all'intero mondo calcistico, con parole dure. Ha sbagliato a scegliere all'epoca la Juventus, visto che praticamente era un difensore nerazzurro ed è rimasto a Torino a vedere gli altri trionfare. Nelle sue ultime dichiarazioni, ha detto che a 30 anni ha voglia di vincere e da quello che risulta, lui ha una clausola rescissoria nel suo contratto. l'Inter vuole provare a prenderlo, cosi come vuole provare a dissuadere Bastoni da quell'idea che si è messa in testa del Barcellona.

Purtroppo ho amici in comune con lo stopper nerazzurro e ho letto messaggi chiari, però l'idea di Marotta era quella di mettere davanti al nuovo portiere una linea difensiva a 3 composta da Bastoni, Akanji e Bremer".

Bergomi: 'Carnesecchi e Svilar le prime scelte in porta non prendibili, si virerà su Vicario'

Proprio del nuovo portiere Bergomi ha detto: "L'Inter non avrebbe ancora raggiunto per motivi economici i veri obiettivi che si era prefissata in porta. Perché ce si fosse stato "papà" Moratti, se in cassa la società avesse avuto della liquidità o se semplicemente alla Pinetina avessero deciso di puntare forte sull'estremo difensore anziché su un centrocampista o un attaccante, allora sarebbero andati su Carnesecchi o Svilar, due calciatori di livello internazionale.

Quindi chiunque arriverà che non sia uno di quelli che ho appena nominato, rappresenterà una seconda scelta, anche Alisson che ritengo uno dei migliori in circolazione. Chi arriverà? Da quello che so la firma di Vicario è una formalità mentre si è pensato seriamente al "Dibu" Martinez, profilo di esperienza che ora è all'Aston Villa".

Sommer e Martinez, due profili in uscita

Infine Bergomi ha sottolineato: "Poi bisogna anche fare chiarezza su chi attualmente è in rosa: perché le quotazioni di Sommer sono in caduta libera e credo che lo svizzero abbia chiuso con l'Inter. Anche Martinez non convince Chivu e lo capiamo dal fatto che vai a Torino settimana scorsa e in campo scende ancora Sommer. E' chiaro a tutti che Martinez è un calciatore fuori dall'orbita nerazzurra".