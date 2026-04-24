Il Napoli ospita la Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona nell’anticipo serale della trentaquattresima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte cerca i punti per la qualificazione matematica alla prossima Champions League. La Cremonese di Marco Giampaolo è in una difficile lotta per la salvezza, condividendo la terz’ultima posizione con il Lecce.

Per il Napoli, la gara è un’occasione di riscatto dopo la pesante sconfitta con la Lazio, che ha permesso al Milan di raggiungere e superare gli azzurri in classifica per differenza reti.

Conte valuta cambi nell’undici iniziale, lasciando fuori chi è apparso in difficoltà fisica, come Anguissa, De Bruyne e forse Lobotka. Spazio a Elmas, Gilmour e Alisson per dare energia e supporto a Hojlund, apparso isolato in attacco. Importante il rientro di Rrahmani, che, recuperato dall'ennesimo infortunio, è pronto a riprendere il ruolo di leader difensivo.

Le voci dei protagonisti

Tra le voci della vigilia, Olivera ha ricordato: “Ho fatto il mio primo gol contro la Cremonese – speriamo di rifarlo venerdì”. L’uruguaiano ha poi sottolineato l’importanza di Conte: “Quando è arrivato Conte a Napoli sono stato felice: è un allenatore che tutto il mondo conosce, ha allenato tante squadre importanti, per noi era una sfida dopo l’anno del decimo posto.

L’anno scorso abbiamo lottato fino alla fine, è stato emozionante”. Sulla gara con la Lazio, Olivera ha ammesso: “Sappiamo di aver fatto una brutta partita. Dobbiamo subito cambiare la testa: venerdì c’è la Cremonese e noi vogliamo restare su in classifica per qualificarci in Champions League. Abbiamo poco da perdere e quindi dobbiamo giocare una partita con leggerezza”.

Sul fronte Cremonese, Marco Giampaolo ha evidenziato l’importanza dell’aspetto mentale: “La cosa che mi preoccupa di più è quando la squadra sente troppa pressione. A Napoli sappiamo di incontrare una squadra forte, con grandi talenti, che gioca in un modo particolare”. Il tecnico ha introdotto una novità nello spogliatoio: “Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori depositano i cellulari prima degli allenamenti.

Compreso il mio. Alla fine dell’attività li riprendiamo, ma in quel tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero”. Giampaolo ha poi aggiunto: “I social sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni. Noi invece vogliamo costruire coesione”.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni vedono il Napoli con: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund. La Cremonese dovrebbe rispondere con: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. L’arbitro designato è Doveri di Roma.

La partita si disputerà il 24 aprile 2026 alle ore 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn.

Le scelte di formazione potrebbero variare, ma l’attenzione è alta per la lotta Champions e la salvezza. Per la Cremonese, gestione dello spogliatoio e coesione del gruppo sono elementi chiave, mentre il Napoli punta a ritrovare compattezza e risultati per chiudere al meglio la stagione.