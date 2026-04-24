Una notizia che scuote il Chelsea e la nazionale brasiliana: Estevao, il talentuoso esterno d’attacco diciannovenne, ha concluso anzitempo la sua stagione. L’infortunio muscolare subito lo scorso fine settimana, durante la sconfitta per 1-0 contro il Manchester United, lo terrà lontano dai campi, mettendo seriamente a rischio la sua partecipazione ai prossimi Mondiali, in programma dall’11 giugno al 19 luglio. La conferma è giunta dall’allenatore ad interim Calum McFarlane, che ha ufficializzato l’indisponibilità del giovane talento durante una conferenza stampa.

Il tecnico Calum McFarlane, subentrato a Liam Rosenior, ha espresso profondo rammarico per la perdita del giovane talento. «Purtroppo, Estevao non giocherà con noi in questa stagione. Sarà fuori per un po’. È davvero un peccato, soprattutto per un ragazzo così giovane e talentuoso», ha dichiarato McFarlane. Riguardo alla possibilità di vederlo ai Mondiali, l’allenatore ha mantenuto un profilo cauto, evitando di sbilanciarsi in previsioni ottimistiche: «Francamente, non ne sono sicuro. So solo che non sarà disponibile per noi», evidenziando l’incertezza sui tempi di recupero completi.

Il percorso di Estevao e l'impatto dell'infortunio

L’infortunio muscolare che ha fermato Estevao è giunto in un momento cruciale.

Il giovane, che proprio venerdì aveva compiuto diciannove anni, si era rapidamente affermato nel Chelsea dopo il suo arrivo la scorsa estate dal Palmeiras. La sua capacità di inserirsi e di mostrare lampi del suo indubbio talento lo aveva reso un elemento prezioso per la squadra londinese. Non solo a livello di club, ma anche con la maglia della nazionale brasiliana, dove ha già collezionato cinque gol in undici presenze, confermando il suo status di uno dei giovani più promettenti a livello internazionale.

Il Brasile e l'incognita Mondiali

L’eventuale assenza di Estevao rappresenterebbe una perdita significativa per la nazionale brasiliana. La Seleção si prepara all’esordio ai Mondiali il 13 giugno contro il Marocco, per poi affrontare Haiti e Scozia, completando così il suo percorso nel Gruppo C.

L’incertezza sulle condizioni fisiche dell’esterno d’attacco aggiunge un elemento di preoccupazione allo staff tecnico del Brasile, che spera di poter contare sul suo contributo in una competizione così prestigiosa. La situazione del giocatore resta dunque sotto stretta osservazione, con il Chelsea che dovrà fare a meno del suo giovane talento per il resto della stagione e la nazionale brasiliana in attesa di capire se potrà schierarlo nella rassegna iridata in programma dall’11 giugno al 19 luglio.