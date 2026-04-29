Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe riservare sviluppi inattesi e la prossima estate rischia di trasformarsi in un nuovo bivio per la Juventus. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, si è infatti fermato nuovamente per un risentimento muscolare che gli impedirà di prendere parte alle prossime gare di campionato. Un problema fisico che pesa non soltanto sul finale di stagione dei Colchoneros, ma anche sugli equilibri di mercato tra i due club.
L’accordo stipulato la scorsa estate tra Juventus e Atletico prevedeva infatti l’obbligo di riscatto automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze da almeno 45 minuti.
Con questo nuovo stop, però, diventa praticamente impossibile per Nico Gonzalez raggiungere quella soglia, aprendo così le porte a un suo ritorno certo alla Continassa al termine della stagione. Una situazione che cambia radicalmente i piani iniziali e che apre a diversi scenari tutti ancora da definire.
Ritorno a Torino e possibile nuova trattativa
Il primo scenario porterebbe comunque Nico Gonzalez nuovamente in Spagna, ma con formule e cifre differenti rispetto a quelle concordate inizialmente. I 32 milioni di euro fissati per il riscatto automatico rappresentavano una valutazione importante, che ora l’Atletico vorrebbe rinegoziare al ribasso proprio sfruttando il mancato raggiungimento delle condizioni previste.
Il club madrileno non avrebbe perso del tutto interesse per il giocatore, ma vorrebbe eventualmente riportarlo alla corte di Diego Simeone, suo grande estimatore, a condizioni economiche più favorevoli. Una nuova trattativa potrebbe quindi aprirsi già a giugno, con la Juventus chiamata a decidere se accettare una cifra inferiore pur di monetizzare subito.
Spalletti lo stima: permanenza possibile
Esiste però anche una seconda ipotesi, forse meno scontata ma tutt’altro che impossibile: la permanenza di Nico Gonzalez a Torino. Da quanto filtra, Luciano Spalletti apprezzerebbe particolarmente le caratteristiche dell’argentino, considerato un esterno duttile, intelligente tatticamente e capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo.
Un profilo di questo tipo potrebbe fare molto comodo alla Juventus nella costruzione della rosa 2026/27, soprattutto in una stagione che richiederà profondità e alternative di livello. Trattenere Gonzalez consentirebbe inoltre al club di evitare un nuovo investimento immediato in attacco, liberando risorse economiche da destinare ad altri reparti, come il centrocampo o la difesa. Da problema di mercato a possibile risorsa tecnica: il destino di Nico Gonzalez resta aperto e potrebbe sorprendere tutti.