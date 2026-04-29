Un sorriso si riaccende sul volto di Gian Piero Gasperini: dopo i recenti recuperi di Wesley e Dybala, la Roma può finalmente riabbracciare anche Manu Koné. Il talentuoso centrocampista francese, infatti, ha completato il suo percorso di recupero ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Una notizia attesa, che conferma il superamento della lesione che lo aveva costretto ai box per un periodo. La sua piena disponibilità è ora assicurata per la cruciale gara di campionato contro la Fiorentina, in programma lunedì, un appuntamento che si preannuncia fondamentale per le ambizioni stagionali della squadra.

Il rientro di Koné rappresenta un segnale estremamente positivo per la formazione romanista, che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e diverse assenze significative. Il tecnico Gasperini potrà così contare su una risorsa preziosa e aggiuntiva per il proprio centrocampo, un reparto dove le sue qualità si rivelano essenziali. Il francese è infatti un elemento chiave sia nella fase di interdizione, capace di recuperare palloni e spezzare le trame avversarie, sia nella gestione del ritmo di gioco, dettando i tempi e garantendo equilibrio alla manovra. La sua presenza in campo è considerata un tassello fondamentale per l'assetto tattico della squadra.

Aggiornamenti dall'infermeria e prossimi rientri

Nonostante l'importante recupero di Manu Koné, la situazione dell'infermeria giallorossa continua a richiedere attenzione. Permangono, infatti, alcune situazioni da monitorare con cautela. I centrocampisti Pellegrini e Dovbyk proseguono il loro lavoro personalizzato, seguendo tabelle di recupero individuali e non sono ancora pronti per il rientro in gruppo. Per quanto riguarda Robinio Vaz, il giocatore è stato assente dalla seduta odierna per un permesso autorizzato, ma è atteso regolarmente per la ripresa degli allenamenti già nella giornata di domani. Questi dettagli sottolineano come la gestione degli infortuni rimanga un tema centrale e delicato per la Roma, specialmente in questa fase cruciale della stagione, dove ogni elemento è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il valore strategico del ritorno di Koné

Il ritorno in campo di Koné assume un valore strategico significativo, soprattutto in vista delle prossime sfide. La sua presenza è vista come un elemento capace di ristabilire l'equilibrio nella mediana romanista, fornendo al tecnico maggiori opzioni e solidità. Dopo aver completato un percorso di recupero meticoloso, il centrocampista francese è ora pronto a offrire il suo pieno contributo in un momento particolarmente delicato della stagione, con la corsa Champions ancora apertissima e ogni punto decisivo. La scelta dello staff medico di non affrettare i tempi per un rientro anticipato, privilegiando la prudenza e la completa guarigione, si è rivelata vincente.

Questa decisione ha permesso a Koné di tornare in piena forma proprio nel momento più cruciale del campionato, garantendo alla Roma un rinforzo di qualità e sostanza per affrontare al meglio le sfide che la attendono.