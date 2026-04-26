Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha ribadito il suo profondo entusiasmo e la totale dedizione al club nerazzurro, in vista dell'imminente trasferta contro il Cagliari. L'allenatore ha chiarito la sua posizione riguardo al futuro contrattuale, affermando con decisione: “Per il prolungamento del contratto non c’è una deadline. Sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno, ho un altro anno ma non sono legato alla durata. Dei soldi non m’importa nulla”. Palladino ha voluto sottolineare con orgoglio il significativo percorso intrapreso dalla squadra da quando ha preso le redini, subentrando a Ivan Juric, evidenziando i notevoli progressi raggiunti sia in campionato che nelle competizioni europee.

Al momento del suo arrivo, l'Atalanta occupava la tredicesima posizione in classifica, mentre ora si trova al settimo posto, con ancora quindici punti cruciali in palio. “Sono orgoglioso anche del percorso in Champions e in Coppa Italia, dove abbiamo mancato la finale solo per episodi sfavorevoli che non commento”, ha aggiunto Palladino, rimarcando la competitività mostrata dalla sua formazione. Il tecnico ha inoltre espresso un forte legame con la società e i suoi dirigenti: “Io mi affeziono alle società, alle persone e ai dirigenti. Vediamo a fine stagione quel che deciderà la società. È importante il lavoro nel presente, non allungare di due, tre o quattro anni”, focalizzando l'attenzione sull'importanza del lavoro quotidiano e dei risultati immediati.

La sfida contro il Cagliari e gli obiettivi stagionali

Guardando al prossimo impegno di campionato, Palladino si aspetta una partita ricca di insidie contro il Cagliari. “Mi aspetto un Cagliari dalle tante insidie, ha ottimi giocatori e un bravo allenatore come Pisacane che conosco bene, nonostante non sia in un buon momento. Ci aspetta uno stadio infuocato, noi dobbiamo reagire subito alla sconfitta con la Lazio”, ha dichiarato l'allenatore, evidenziando la necessità di una pronta reazione. L'obiettivo primario resta quello di conquistare il massimo dei punti disponibili: “Facciamo 15 punti evitando di guardare in casa delle concorrenti per non distrarci”. Con questa affermazione, il tecnico ha ribadito l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di puntare con determinazione al miglior risultato possibile nelle decisive giornate finali del campionato.

Il futuro di Palladino: fiducia del club e ipotesi di rinnovo

La dirigenza dell'Atalanta continua a riporre una solida fiducia in Raffaele Palladino, nonostante alcune recenti battute d'arresto. È previsto a breve un incontro tra le parti per discutere un possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, con l'ipotesi concreta di un prolungamento fino al 2029. Il club nerazzurro vede in Palladino la figura ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico, confermando la volontà di proseguire il percorso avviato con lui. Nel frattempo, la squadra rimane pienamente in corsa per un prestigioso posto in Europa e si prepara ad affrontare con determinazione le ultime, cruciali sfide della stagione, con l'obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati.