La Fiorentina e il Sassuolo si preparano a scendere in campo domenica 26 aprile alle ore 12:30 allo stadio Franchi di Firenze per una sfida cruciale, ma i neroverdi dovranno fare a meno del loro capitano e uomo simbolo, Domenico Berardi. La sua assenza era ormai nell'aria dopo che la Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal club emiliano, confermando la squalifica di due giornate inflitta al calciatore.

La decisione della Corte, comunicata nella giornata di venerdì 24 aprile 2026, ha chiuso definitivamente la questione disciplinare.

Berardi era stato espulso durante l'intervallo della partita Genoa-Sassuolo, disputata lo scorso 12 aprile. Oltre alla sospensione dal campo, è stata confermata anche l'ammenda di 10.000 euro a carico del giocatore, un ulteriore peso per le casse del club e per il calciatore stesso.

L'impatto dell'assenza di Berardi

L'assenza di Domenico Berardi rappresenta un duro colpo per il Sassuolo, soprattutto in un momento così delicato della stagione. Il fantasista, considerato un elemento chiave sia per le sue qualità tecniche che per la sua leadership in campo, lascerà un vuoto significativo nell'attacco neroverde. Il tecnico è stato costretto a rivedere i piani per la trasferta di Firenze, una partita che assume un'importanza notevole per la classifica di entrambe le squadre.

Per sostituire il capitano, il ruolo di riferimento offensivo sarà nuovamente affidato a Volpato. Il giovane attaccante, già impiegato nella precedente giornata di campionato, avrà l'arduo compito di non far rimpiangere l'esperienza e il talento di Berardi, cercando di trovare nuove soluzioni offensive per la squadra. Questa situazione mette alla prova la profondità della rosa del Sassuolo e la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà.

Le motivazioni della conferma della squalifica

Il ricorso presentato dal Sassuolo mirava a ottenere una riduzione della squalifica, nella speranza di riavere a disposizione il proprio capitano per la sfida contro la Fiorentina. Tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello ha ritenuto valide e inoppugnabili le motivazioni alla base della decisione iniziale.

La conferma integrale della sanzione sottolinea la volontà degli organi giudicanti di mantenere una linea ferma nei confronti delle infrazioni commesse in campo, riaffermando l'importanza del rispetto delle regole.

La vicenda si inserisce in un contesto in cui il club neroverde è impegnato nella lotta per la salvezza, rendendo ogni punto e ogni partita fondamentale. La conferma della squalifica di Berardi complica ulteriormente il percorso del Sassuolo, che dovrà affrontare la Fiorentina con una formazione rimaneggiata e con la necessità di trovare nuove energie e strategie per conquistare un risultato positivo. La decisione finale chiude ogni possibilità di un rientro anticipato per il capitano, che dovrà attendere la fine della sua squalifica per tornare a disposizione.