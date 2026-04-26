L'UEFA ha ufficialmente designato Sandro Schärer, arbitro svizzero di comprovata esperienza, per dirigere l'attesa sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Questo incontro, valido per l'andata della semifinale di Champions League, si terrà a Parigi con fischio d'inizio fissato per le ore 21:19. La scelta di Schärer sottolinea l'importanza della gara, affidata a un direttore di gara di calibro internazionale per garantire la massima imparzialità e competenza in uno degli appuntamenti più prestigiosi del torneo continentale.

Il team arbitrale che affiancherà Schärer sarà composto da un gruppo di professionisti spagnoli.

Gli assistenti di linea saranno Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, figure già note nel panorama delle competizioni europee. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Jesus Gil Manzano. Per quanto concerne il supporto tecnologico del VAR, la responsabilità sarà affidata a Carlos del Cerro Grande e Guillermo Cuadra Fernandez, entrambi esperti arbitri spagnoli. Questa composizione riflette la volontà di formare una squadra coesa e altamente qualificata, capace di gestire ogni aspetto di una partita di tale portata.

L'esperienza di Schärer nelle grandi sfide europee

Sandro Schärer, che vanta 37 anni e un'esperienza internazionale dal 2015, porta con sé un bagaglio significativo di direzioni in contesti di alta pressione.

La sua carriera è costellata da partecipazioni a eventi di spicco, tra cui la Supercoppa Europea del 2024, che ha visto il trionfo del Real Madrid sull'Atalanta. Inoltre, ha diretto la finale della Nations League 2025, un match intenso in cui il Portogallo ha prevalso sulla Spagna dopo i calci di rigore. Questi precedenti testimoniano la fiducia che l'UEFA ripone nelle sue capacità di leadership e nella sua abilità nel mantenere il controllo anche nelle situazioni più complesse, rendendolo una scelta ideale per la semifinale di Champions League.

Il ruolo cruciale del team arbitrale spagnolo

La presenza di un intero gruppo di assistenti e addetti al VAR spagnoli evidenzia la consolidata collaborazione internazionale nelle competizioni UEFA.

Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, con la loro precisione e conoscenza del gioco, saranno fondamentali per le decisioni di campo, specialmente in situazioni di fuorigioco o falli al limite. Il sistema del Video Assistant Referee, gestito da Carlos del Cerro Grande e Guillermo Cuadra Fernandez, rappresenta un elemento chiave per minimizzare gli errori arbitrali. La sinergia tra questi professionisti è pensata per garantire la massima regolarità e trasparenza, contribuendo a un corretto svolgimento della semifinale tra PSG e Bayern Monaco e assicurando che le decisioni cruciali siano prese con la massima accuratezza.