Sabato 4 aprile, alle ore 18, lo stadio Bentegodi sarà il teatro dell'incontro tra Hellas Verona e Fiorentina, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni, che si sfideranno in una fase delicata della stagione.

Dettagli dell'incontro e copertura televisiva

La partita, inserita nel calendario della 31ª giornata di Serie A, prenderà il via alle ore 18 di sabato 4 aprile, direttamente dallo stadio Bentegodi di Verona. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta esclusiva su DAZN.

La trasmissione sarà accessibile sia tramite l'applicazione dedicata, disponibile su smart TV, che sui canali specifici di DAZN integrati nelle piattaforme Sky Q e Sky Glass. Per gli abbonati Sky che hanno già attivato l'opzione DAZN, la visione sarà ancora più agevole, garantendo un accesso diretto all'intera copertura del match.

La situazione in classifica: obiettivi e sfide

Il confronto assume un'importanza significativa considerando la posizione delle due squadre in classifica. La Fiorentina si presenta a questa sfida con un totale di ventinove punti, mantenendo un margine di due lunghezze sulla temuta zona retrocessione. Il percorso dei viola finora è stato caratterizzato da sei vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte, con un bilancio di trentacinque gol realizzati e quarantatré subiti.

L'obiettivo primario per la squadra gigliata è consolidare la propria posizione e allontanarsi ulteriormente dalle ultime piazze.

Dall'altra parte, l'Hellas Verona si trova in una situazione più critica, occupando la penultima posizione in classifica con soli diciotto punti. La formazione scaligera ha un disperato bisogno di punti per alimentare le speranze di salvezza. Il rendimento casalingo del Verona, in particolare, evidenzia le difficoltà incontrate: una sola vittoria, quattro pareggi e ben nove sconfitte tra le mura amiche. Ogni punto guadagnato in questo scontro diretto sarà fondamentale per la lotta alla permanenza nella massima serie.

Misure organizzative per la sicurezza

In previsione dell'afflusso di pubblico e per assicurare il regolare svolgimento dell'evento, il Comune di Verona ha stabilito specifiche misure organizzative.

Il mercato rionale che si tiene nell'area adiacente allo stadio subirà una chiusura anticipata: le attività di vendita dovranno cessare entro le ore 13.30, e tutti i posteggi dovranno essere completamente sgomberati entro le ore 14.30. Queste disposizioni mirano a garantire la massima sicurezza e fluidità del traffico nell'intera zona circostante lo stadio Bentegodi, permettendo ai tifosi di raggiungere l'impianto in tranquillità.