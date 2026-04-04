Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, ha affrontato con chiarezza le recenti speculazioni che lo vedrebbero come prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Durante una conferenza stampa, l'allenatore rossonero ha ribadito la sua ferma volontà di proseguire il percorso intrapreso con il club milanese, dichiarando: "Sono contento di essere qui e spero di restarci a lungo". Questa affermazione sottolinea la sua piena dedizione al progetto del Milan, con il quale mira a raggiungere importanti traguardi.

Allegri ha poi ampliato la sua riflessione sul futuro del calcio italiano, evidenziando come la questione della Nazionale vada ben oltre la semplice scelta di un nuovo CT o presidente.

A suo avviso, è necessaria un'analisi profonda e strutturale che guardi a un orizzonte temporale più ampio, fino al 2034, piuttosto che a soluzioni immediate. "La Nazionale non è un discorso di ct o presidente, ma è l'analisi su ciò che c'è da fare da qui al 2034. Non da oggi a domani. Una volta che hanno esaminato le migliorie da fare all'interno del sistema, facendolo tutti insieme, allora si vedrà un futuro più roseo. Non è tutto da buttare", ha spiegato il tecnico.

L'allenatore ha enfatizzato l'importanza di un lavoro collettivo e sinergico per il miglioramento del sistema calcio in Italia. Ha invitato a evitare giudizi affrettati e a non cercare soluzioni rapide, sottolineando che anche nei momenti di difficoltà esistono sempre elementi solidi su cui costruire e progredire.

La sua posizione sulla panchina del Milan rimane dunque salda, con l'obiettivo di portare avanti il progetto iniziato e di raggiungere gli obiettivi prefissati con la squadra rossonera.

La visione di Allegri sul futuro del calcio italiano

Interrogato ulteriormente sulla possibilità di assumere la guida della Nazionale, Allegri ha preferito mantenere un profilo cauto, ribadendo la sua totale concentrazione sul Milan e la soddisfazione per il lavoro svolto finora. La sua analisi si è focalizzata sulla necessità di un cambiamento strutturale che coinvolga l'intero movimento calcistico nazionale, partendo dai settori giovanili fino ad arrivare alle prime squadre. Allegri ha espresso un invito all'ottimismo, evidenziando come il miglioramento passi inevitabilmente attraverso un confronto costruttivo e l'adozione di scelte condivise da tutte le componenti del sistema.

L'allenatore ha riconosciuto che "la vita è imprevedibile e non si può mai sapere cosa può accadere", ma ha ribadito che il problema della Nazionale non si esaurisce nella figura del commissario tecnico. È l'intero sistema calcio che necessita di soluzioni concertate e di un tempo adeguato per essere riformato in maniera efficace. Allegri ha sottolineato l'importanza cruciale di lavorare sulle fondamenta, dai vivai alle prime squadre, e di non attendersi cambiamenti immediati. "Non penso che tutto possa essere risolto in dieci minuti. Serve tempo per creare un fronte unito di idee e arrivare nelle migliori condizioni al Mondiale del 2030", ha affermato.

Ha infine ribadito la presenza di buoni giocatori in Italia e la necessità di analizzare con la massima attenzione le regole e le statistiche del campionato italiano rispetto agli altri grandi tornei europei. Questo approccio, secondo Allegri, è fondamentale per prendere decisioni ponderate e non affrettate, garantendo così un futuro più solido e competitivo per il calcio nazionale.