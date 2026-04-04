Il Real Madrid ha subito una sconfitta inattesa nella trentesima giornata della Liga spagnola, cadendo per 2-1 sul campo del Maiorca. Un risultato che potrebbe avere un peso significativo nella corsa al titolo. La partita, ricca di colpi di scena, ha visto i padroni di casa imporsi grazie a un gol decisivo di Vedat Muriqi, realizzato nei minuti di recupero. Questo è avvenuto poco dopo che Éder Militao aveva riportato la situazione in parità, a soli due minuti dal novantesimo, alimentando per un breve istante le speranze dei blancos.

La dinamica della partita

La sfida ha preso una piega inaspettata al 41’ del primo tempo, quando Manu Morlanes ha portato in vantaggio il Maiorca. Il suo preciso tiro al volo ha colto di sorpresa la difesa madrilena, sbloccando il risultato e mettendo in salita la gara per il Real Madrid. La reazione degli ospiti non si è fatta attendere, e la ricerca del pareggio è stata costante per gran parte del secondo tempo. L'equilibrio è stato ristabilito solo nel finale, precisamente a due minuti dal novantesimo, grazie a un potente colpo di testa di Militao, scaturito da un calcio d’angolo ben calibrato. Sembrava che il Real Madrid avesse evitato la sconfitta, ma la gioia è stata effimera. All’inizio del recupero, l'attaccante Muriqi, con un passato nella Lazio, ha siglato la rete della vittoria, condannando i blancos a una sconfitta amara e regalando al Maiorca tre punti di fondamentale importanza per la propria classifica.

Le conseguenze in ottica campionato

Questa battuta d'arresto lascia il Real Madrid a quattro punti di distanza dal Barcellona, che avrà l'opportunità di consolidare ulteriormente la propria leadership nella serata odierna, affrontando l’Atletico Madrid in trasferta. Per la squadra allenata da Carlo Ancelotti, si tratta di una chiara occasione persa per ridurre il divario dai rivali catalani e mantenere viva la pressione nella corsa al titolo della Liga. Il risultato di Maiorca non solo complica il cammino del Real Madrid, ma evidenzia anche una certa fragilità della squadra in questa fase cruciale della stagione. Al contempo, offre al Barcellona una potenziale spinta decisiva per allungare in classifica e avvicinarsi sempre più all'obiettivo finale.